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В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь
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30 ноября 2018, 12:41
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Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева
Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.
Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры …
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14 ноября 2018, 04:04
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«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal
Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".
Турки не …
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4 октября 2018, 04:35
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Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью
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28 сентября 2018, 12:54