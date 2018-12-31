В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь В пятницу, 30 ноября, в самарском аэропорту «Курумоч» на несколько часов был задержан вылет рейса ИЖ -207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Он должен был отправиться в путь в 7:25, но вылет перенесли на 13:45. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора …