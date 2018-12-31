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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В пятницу, 30 ноября, в  самарском аэропорту «Курумоч» на несколько часов был задержан вылет рейса ИЖ -207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Он должен был отправиться в путь в 7:25, но вылет перенесли на 13:45. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора 
30 ноября 2018, 12:41
Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.

Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры 

14 ноября 2018, 04:04
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".

Турки не 

4 октября 2018, 04:35
Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Почти на семь часов задержали самолет из Самары в Анталью

Отдых в Анталье начался для 243 самарцев с затянувшегося ожидания самолета. Борт должен был отправиться из аэропорта «Курумоч» в 03:15 28 сентября, однако воздушное судно вылетело только в 10:00. Причиной почти семичасовой задержки стало позднее прибытие самолета.

На время 
28 сентября 2018, 12:54
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