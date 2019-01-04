|
В Самаре на «зебре» сбили женщину и двух девочек на Каховской
|
3 января 2019, 08:56
|
Один месяц за рулем: Под Сызранью начинающая автоледи «улетела» в кювет
|
3 января 2019, 03:38
|
В Самаре «Яндекс. Такси» попыталось проскочить на «красный» и попало в ДТП
ДТП с участием автомобиля такси произошло в Самаре вчера, 2 января, на перекрёстке улицы Ново-Вокзальной и Московского шоссе.
По версии сотрудников полиции, две иномарки, одна из которых «Яндекс. Такси», стукнулись около 11 часов. По предварительным данным, яндексовский «Рено-Логан» ехал по Московскому …
|
3 января 2019, 02:27
|
Автоледи на «Дэу» сбила молодую пару на «зебре» в Суходоле
|
2 января 2019, 03:24