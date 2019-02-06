Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском Новый жилищный скандал разгорелся в военном городке Рощинский. Один из местных домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Однако местные жители уверены - их стены простоят еще долго, а выводы экспертизы - лишь предлог, чтобы заставить людей покинуть свои квартиры. …