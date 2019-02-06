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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»

В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад 
6 февраля 2019, 02:09
В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей

Самарские коммунальщики пытаются решить проблему с устранением утечки на улице Луцкой и подают в суд на владельца незаконных гаражей. История продолжается с конца ноября прошлого года. На водопроводной линии диаметром 300 мм около дома № 14 по улице Луцкой произошла 
6 февраля 2019, 01:46
В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры

В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на 
6 февраля 2019, 01:20
Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»

Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в 
6 февраля 2019, 01:07
1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области

В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.

Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. 

5 февраля 2019, 02:13
Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями

В России могут запретить пользоваться соцсетями не только действующим военнослужащим, но и некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников, пишут федеральные СМИ со ссылкой на комитет Госдумы по обороне. Норма коснется тех, кто был допущен к гостайне либо служил в секретных 

17 января 2019, 03:22
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
В Самарской области 3 дня продлятся тренировки по гражданской обороне

В Самарской области 3 дня продлятся тренировки по гражданской обороне

В Самарской области, как и по всей России, пройдет ежегодная штабная тренировка по гражданской обороне. Учения запланированы в три этапа и будут продолжаться 3 дня с 7:00 до 19:00. Во время тренировки планируют отработать взаимодействие и меры реагирования при угрозе 
1 октября 2018, 04:53
В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву

Осенний призыв в армию в Самарской области стартует 1 октября. В течение трех месяцев призывники будут получать повестки и проходить медкомиссии. Ответы на возникающие при этом вопросы можно будет получить по телефонам горячей линии и в консультативных пунктах военной прокуратуры 

21 сентября 2018, 01:20
Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток

Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.

Учения 
11 сентября 2018, 01:55
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области

На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.

Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. 

27 июня 2018, 01:23
Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы 

27 февраля 2018, 02:09
В блогах: 30 километров на такси, или Как попасть в Рощинский

В блогах: 30 километров на такси, или Как попасть в Рощинский

Блогер Алексей Перезнатнов обращает внимание областных властей на отвратительную транспортную доступность Рощинского. "Ещё несколько лет назад в этот посёлок городского типа с населением более 10 тысяч человек, расположенный примерно в 30 километрах от Самары, можно было спокойно добраться на 
17 октября 2017, 07:31
В Рощинском прошла «Гонка героев»

В Рощинском прошла «Гонка героев»

Под Самарой, в военном городке Рощинский, в субботу прошла традиционная "Гонка героев". В забеге приняли участие почти тысяча человек, готовых проверить себя на прочность. Ведь на трассе по пересеченной местности длиной больше 8 км насчитывалось 26 препятствий, которые преодолеть в 

28 августа 2017, 04:03
Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском

Новый жилищный скандал разгорелся в военном городке Рощинский. Один из местных домов признали аварийным и требующим срочного расселения. Однако местные жители уверены - их стены простоят еще долго, а выводы экспертизы - лишь предлог, чтобы заставить людей покинуть свои квартиры. 

28 июня 2017, 04:40
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