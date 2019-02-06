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В Самаре появится 13-этажный IT-парк в районе «Скалы»
В Самаре продолжается строительство высотного IT-парка в районе пересечения улицы Киевской и Московского шоссе, неподалеку от торгово-офисного центра «Скала». Оно стартовало в 2018 году, сейчас возведено несколько этажей 13-этажного здания на территории бывшего ГПЗ-4. Как отметили в облправительстве, год назад …
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6 февраля 2019, 02:09
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В Самаре два месяца не могут устранить утечку из-за незаконных гаражей
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6 февраля 2019, 01:46
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В Самарской области 2964 обманутых дольщика никак не получат купленные квартиры
В настоящий момент в реестре проблемных объектов долевого строительства в Самарской области остаются 38 зданий, а обманутыми дольщиками официально признаны 2964 человека. Однако, по оценке регионального Минстроя, вероятнее, их несколько больше. Сейчас ведется активная работа по удовлетворению их прав на …
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6 февраля 2019, 01:20
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Тольяттинцу дали два года условно за посты в «Вконтакте»
Вступил в силу приговор Центрального районного суда Тольятти, который служители Фемиды вынесли 35-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Его деятельность раскрыли сотрудники регионального УФСБ: он размещал на своей странице в …
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6 февраля 2019, 01:07
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1200 солдат подняли по тревоге в Самарской области
В Самарской области стартовали военные учения. В этот раз армейское командование решило отработать действия бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа. Для этого по тревоге подняли 1200 бойцов. 500 из них-призывники.
Личный состав бригады на машинах совершил 40-километровый марш до Рощинского полигона. …
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5 февраля 2019, 02:13
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Военнослужащим запаса хотят запретить пользоваться соцсетями
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17 января 2019, 03:22
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В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории.
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22 ноября 2018, 10:17
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В Самарской области 3 дня продлятся тренировки по гражданской обороне
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1 октября 2018, 04:53
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В Самарской области началась подготовка к осеннему призыву
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21 сентября 2018, 01:20
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Бригаду самарских связистов отправили на Дальний Восток
Бригаду 2-й гвардейской армии, дислоцированную в Самарской области, перебросили из нашего региона в Забайкалье. Там связисты должны принять участие в маневрах «Восток-2018». Об этом сообщает РИА «Новости». От места постоянного размещения военным предстоит преодолеть 5 тысяч километров.
Учения …
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11 сентября 2018, 01:55
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Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии
Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.
Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.
Помимо теории, участники …
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20 августа 2018, 01:10
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Радиолокационная станция пятого поколения поступила на вооружение военных в Самарской области
На вооружение подразделений ПВО поступила новейшая радиолокационная станция пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». Установка представляет собой универсальный мобильный комплекс.
Станция предназначена для определения координат, скорости и траектории воздушных целей в высоком разрешении. Установка способна обнаруживать объекты противника даже в условиях активного радиоподавления. …
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27 июня 2018, 01:23
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Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области
В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат …
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21 мая 2018, 11:32
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Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой
Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы …
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27 февраля 2018, 02:09
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В блогах: 30 километров на такси, или Как попасть в Рощинский
Блогер Алексей Перезнатнов обращает внимание областных властей на отвратительную транспортную доступность Рощинского. "Ещё несколько лет назад в этот посёлок городского типа с населением более 10 тысяч человек, расположенный примерно в 30 километрах от Самары, можно было спокойно добраться на …
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17 октября 2017, 07:31
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В Рощинском прошла «Гонка героев»
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28 августа 2017, 04:03
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Военных выселяют из квартир: скандал в Рощинском
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28 июня 2017, 04:40
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