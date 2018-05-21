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Материалы по теме:

Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти

Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти

В Самарской области под Тольятти при взрыве чуть не погиб дальнобойщик. Инцидент произошел 8 мая в 14:45 на трассе М-5 недалеко от села Зеленовка. По предварительной информации, 47-летний мужчина решил разогреть еду около свой машины и тут взорвался газовый баллон 
10 мая 2018, 11:27
Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

В ходе текущей весенней призывной  кампании ряды вооруженных сил страны пополнят почти 3000 жителей нашего региона. При этом трое подали документы на альтернативную службу, четверо пойдут в спортивную роту и двое - в научную. Первый эшелон с призывниками отправится 24 апреля.

География службы 

16 апреля 2018, 05:02
Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре

Сегодня, 3 апреля, поздно вечером жителей центра Самары серьезно напугал хлопок и дым, который повалил из окна одной из многоэтажек на улице Ново-Садовой. На место ЧП были вызваны специалисты городских экстренных служб.
 
Как проинформировали в регуправлении МЧС, звонок на 
3 апреля 2018, 11:01
Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой

Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы 

27 февраля 2018, 02:09
У американца взорвались наушники Apple AirPods

У американца взорвались наушники Apple AirPods

В США произошел случай, когда внезапно самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. Кстати, это случилось, когда гарнитура находилась едва ли не в ухе у своего хозяина. В настоящий момент это единственный подобный случай, пишет vistanews.ru. Пострадавший – Джейсон Колон 
9 февраля 2018, 07:44
Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру

Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру

Многодетный прапорщик из Сызрани получил от Министерства обороны РФ 9,8 миллиона рублей на покупку новой квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа. Еще 9,2 миллиона рублей на приобретение недвижимости получил многодетный полковник все из той же Сызрани. Это наибольшие 

23 января 2018, 03:39
В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют

В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют

В Самаре 27 января на набережной Волги состоится салют, в честь 75-летия 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. В 10 часов утра состоится возложение цветов к Мемориалу Героев. После этого в ОДО состоится праздничный концерт. С 10 до 18 часов на 

23 января 2018, 01:08
Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны

Во вторник, 26 сентября, под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны. Министерство обороны в рамках учений проверило боеспособность соединений, информирует пресс-служба ЦВО. В масштабных маневрах было задействовано около 2000 специалистов противовоздушной обороны. Сразу в нескольких регионах Поволжья в течение 
26 сентября 2017, 05:21
Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах

Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах

Сегодня, 10 ноября, из Сызрани отправился первый в России поезд с новобранцами, оборудованный вагоном-рестораном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Министерство обороны обязало воинские подразделения кормить призывников в спецвагонах, если к месту службы на поезде нужно добираться более суток.

До сих пор 

10 ноября 2016, 02:32
В Самаре нашли ручную гранату возле заброшенного дома на 9 просеке

В Самаре нашли ручную гранату возле заброшенного дома на 9 просеке

В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице нашли ручную гранату. Боеприпас обнаружили возле заброшенного дома на 9-й просеке, сообщает samru со ссылкой на МЧС.

Информация о потенциально опасной находке поступила в экстренные службы города накануне. На место 
12 сентября 2016, 11:20
В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы

В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы

В среду, 24 августа, во время ремонта теплотрассы на Зубчаниновском шоссе бригада рабочих обнаружила ручную гранату. Это произошло примерно в 19 часов 30 минут.

Об инциденте сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей». Её ремонтная бригада работала на теплотрассе диаметром 100 
25 августа 2016, 10:03
В Оренбуржье депутат обвиняется в покушении на убийство трех человек

В Оренбуржье депутат обвиняется в покушении на убийство трех человек

В Абдулинском районе 57-летний депутат городского округа обвиняется в покушении на убийство трех человек, в том числе двух малолетних детей. Как сообщают региональные информагентства со ссылкой на официальные органы, СК закончил расследовать уголовное дело.
Согласно существующей версии, события развивались следующим 

15 июня 2016, 01:16
В Саратовской области мужчина взорвал гранату в ходе семейной ссоры

В Саратовской области мужчина взорвал гранату в ходе семейной ссоры

О том, к каким серьезным последствиям может привести обыкновенная бытовая ссора, рассказали саратовские СМИ, ссылаясь на сведения, полученные от руководства региональных правоохранителей. Чрезвычайное происшествие случилось в Новобурасском районе сегодня, 25 мая.
В отдел полиции позвонил 59-летний местный житель, который и 

25 мая 2016, 05:42
СМИ: В Америке начнут выращивать кожу для солдат

СМИ: В Америке начнут выращивать кожу для солдат

Группа исследователей из американского Института хирургических исследований начала работать над созданием точной копии человеческой кожи.

Данная технология в первую очередь будет разработана для американской армии. Ученые США сообщают, что новая кожа будет создаваться на основе здоровых клеток больного или 
12 октября 2015, 10:39
В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились

В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились "спайсом"

ЧП в военной части поселка Рощинский. Два солдата-срочника, уроженцы Пермского края, попали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом». По предварительным данным, молодые люди перед тем, как пожаловались на плохое самочувствие, курили "спайс". Когда солдат осматривал врач, они 
10 марта 2015, 07:48
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