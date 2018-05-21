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Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти
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10 мая 2018, 11:27
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Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области
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16 апреля 2018, 05:02
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Взрыв прогремел в элитной высотке на Ново-Садовой в Самаре
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3 апреля 2018, 11:01
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Масштабные учения войск химзащиты стартовали под Самарой
Под Самарой в понедельник, 26 февраля, начались масштабные учения спецподразделений радиационной, химической и биологической защиты. На сборах отработают навыки 1400 военнослужащих, прибывших из регионов Урала, Сибири и Поволжья, сообщила пресс-служба ЦВО. Военные будут выполнять задачи по применению средств РХБ-разведки. Бойцы …
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27 февраля 2018, 02:09
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У американца взорвались наушники Apple AirPods
В США произошел случай, когда внезапно самостоятельно загорелись беспроводные наушники Apple AirPods. Кстати, это случилось, когда гарнитура находилась едва ли не в ухе у своего хозяина. В настоящий момент это единственный подобный случай, пишет vistanews.ru. Пострадавший – Джейсон Колон …
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9 февраля 2018, 07:44
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Многодетному прапорщику из Сызрани выделили почти 10 миллионов рублей на новую квартиру
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23 января 2018, 03:39
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В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют
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23 января 2018, 01:08
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Под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны
Во вторник, 26 сентября, под Самарой по тревоге подняли силы противовоздушной обороны. Министерство обороны в рамках учений проверило боеспособность соединений, информирует пресс-служба ЦВО. В масштабных маневрах было задействовано около 2000 специалистов противовоздушной обороны. Сразу в нескольких регионах Поволжья в течение …
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26 сентября 2017, 05:21
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Новобранцев из Сызрани будут кормить в вагонах-ресторанах
Сегодня, 10 ноября, из Сызрани отправился первый в России поезд с новобранцами, оборудованный вагоном-рестораном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа. Министерство обороны обязало воинские подразделения кормить призывников в спецвагонах, если к месту службы на поезде нужно добираться более суток.
До сих пор …
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10 ноября 2016, 02:32
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В Самаре нашли ручную гранату возле заброшенного дома на 9 просеке
В воскресенье, 11 сентября, в Самаре на улице нашли ручную гранату. Боеприпас обнаружили возле заброшенного дома на 9-й просеке, сообщает samru со ссылкой на МЧС.
Информация о потенциально опасной находке поступила в экстренные службы города накануне. На место …
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12 сентября 2016, 11:20
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В Самаре нашли гранату во время ремонта теплотрассы
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25 августа 2016, 10:03
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В Оренбуржье депутат обвиняется в покушении на убийство трех человек
В Абдулинском районе 57-летний депутат городского округа обвиняется в покушении на убийство трех человек, в том числе двух малолетних детей. Как сообщают региональные информагентства со ссылкой на официальные органы, СК закончил расследовать уголовное дело.
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15 июня 2016, 01:16
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В Саратовской области мужчина взорвал гранату в ходе семейной ссоры
О том, к каким серьезным последствиям может привести обыкновенная бытовая ссора, рассказали саратовские СМИ, ссылаясь на сведения, полученные от руководства региональных правоохранителей. Чрезвычайное происшествие случилось в Новобурасском районе сегодня, 25 мая.
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25 мая 2016, 05:42
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СМИ: В Америке начнут выращивать кожу для солдат
Группа исследователей из американского Института хирургических исследований начала работать над созданием точной копии человеческой кожи.
Данная технология в первую очередь будет разработана для американской армии. Ученые США сообщают, что новая кожа будет создаваться на основе здоровых клеток больного или …
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12 октября 2015, 10:39
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В воинской части поселка Рощинский солдаты отравились "спайсом"
ЧП в военной части поселка Рощинский. Два солдата-срочника, уроженцы Пермского края, попали в больницу с диагнозом «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом». По предварительным данным, молодые люди перед тем, как пожаловались на плохое самочувствие, курили "спайс". Когда солдат осматривал врач, они …
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10 марта 2015, 07:48