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В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
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24 мая 2018, 11:58
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Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой
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21 мая 2018, 01:16
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Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области
В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат …
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21 мая 2018, 11:32
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Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти
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10 мая 2018, 11:27
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В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ
Сегодня днем, 9 октября, сотрудники полиции перекрыли проезд по улице Ярославской в Тольятти. Как оказалось, на территории стройки рабочие нашли предмет, внешне очень напоминавший снаряд. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на месте опасной находки …
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9 октября 2017, 10:15
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В Самаре коммунальщики наткнулись на снаряд
Сегодня, 22 сентября, самарские коммунальщики наткнулись на снаряд. Инцидент произошел на улице Ново-Вокзальной. Возле дома №161 проводились работы по замене канализации, сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».
Боеприпас длиной примерно 500 миллиметров нашли под землей на глубине 1 метр. Работы сразу …
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22 сентября 2016, 04:23
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В Кинель-Черкасском районе у местного жителя изъяты боеприпасы
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Самарской области проверили информацию о возможном незаконном хранении боеприпасов.
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17 сентября 2014, 02:46
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На полигоне в Чапаевске обнаружено 760 тысяч неразорвавшихся снарядов
Под Чапаевском в поселке Нагорный саперы продолжают расчистку боеприпасного полигона от неразорвавшихся снарядов. По сведениям областного управления МЧС России, на днях саперы собрали здесь еще почти 3 тысячи опасных предметов. Всего с учетом обследования прилегающей территории их обнаружено почти 760 …
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23 июля 2014, 10:25
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МЧС: в Самарской области обнаружено около 8 тыс. взрывоопасных предметов
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27 мая 2014, 12:08
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МВД: в Самаре возле частного дома нашли снаряд
Полиция проводит проверку по факту обнаружения снаряда на территории, прилегающей к частному дому в Железнодорожном районе Самары. Там проводились строительные работы.
Сообщение о подозрительной находке, напоминающей боеприпас, поступило правоохранителям в воскресенье, 25 мая, примерно в 13:20.
Полицейские оцепили территорию и вызвали саперов …
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26 мая 2014, 09:54
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Под Чапаевском обнаружено более 1,5 тысячи неразорвавшихся снарядов
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24 мая 2014, 03:56
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МЧС: в Самарской области обнаружено 1159 неразорвавшихся снарядов
В поселок Нагорный г.о. Чапаевск прибыл отряд ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» для контрольной проверки населенного пункта и прилегающей территории на наличие неразорвавшихся снарядов. В работах принимают участие 15 человек, задействовано 2 единицы техники. Обследована территория …
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21 мая 2014, 04:50