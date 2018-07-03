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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой

В Самаре следователи сообщили подробности об инциденте у военного объекта в Борском районе – в результате взрыва гранаты был ранен военнослужащий. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось в пятницу, 18 мая. Предположительно пьяный мужчина бросил гранату в солдат. Подозреваемый задержан. 

21 мая 2018, 01:16
Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти

Разогревавшего еду дальнобойщика чуть не убило при взрыве под Тольятти

В Самарской области под Тольятти при взрыве чуть не погиб дальнобойщик. Инцидент произошел 8 мая в 14:45 на трассе М-5 недалеко от села Зеленовка. По предварительной информации, 47-летний мужчина решил разогреть еду около свой машины и тут взорвался газовый баллон 
10 мая 2018, 11:27
В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ

В Тольятти на стройке нашли снаряд, предположительно, времен ВОВ

Сегодня днем, 9 октября, сотрудники полиции перекрыли проезд по улице Ярославской в Тольятти. Как оказалось, на территории стройки рабочие нашли предмет, внешне очень напоминавший снаряд. Как пишут в паблике «Происшествия Тольятти» соцсети «ВКонтакте», на месте опасной находки 
9 октября 2017, 10:15
В Самаре коммунальщики наткнулись на снаряд

В Самаре коммунальщики наткнулись на снаряд

Сегодня, 22 сентября, самарские коммунальщики наткнулись на снаряд. Инцидент произошел на улице Ново-Вокзальной. Возле дома №161 проводились работы по замене канализации, сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные системы».

Боеприпас длиной примерно 500 миллиметров нашли под землей на глубине 1 метр. Работы сразу 

22 сентября 2016, 04:23
В Кинель-Черкасском районе у местного жителя изъяты боеприпасы

В Кинель-Черкасском районе у местного жителя изъяты боеприпасы

Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Самарской области проверили информацию о возможном незаконном хранении боеприпасов.
У жителя Кинель-Черкасского района 1976 года рождения дома в шкафу обнаружен снаряд. Он был изъят и отправлен на экспертизу.
Оказалось, 

17 сентября 2014, 02:46
На полигоне в Чапаевске обнаружено 760 тысяч неразорвавшихся снарядов

На полигоне в Чапаевске обнаружено 760 тысяч неразорвавшихся снарядов

Под Чапаевском в поселке Нагорный саперы продолжают расчистку боеприпасного полигона от неразорвавшихся снарядов. По сведениям областного управления МЧС России, на днях саперы собрали здесь еще почти 3 тысячи опасных предметов. Всего с учетом обследования прилегающей территории их обнаружено почти 760 

23 июля 2014, 10:25
МЧС: в Самарской области обнаружено около 8 тыс. взрывоопасных предметов

МЧС: в Самарской области обнаружено около 8 тыс. взрывоопасных предметов

В поселке Нагорный г.о. Чапаевск продолжаются работы по поиску неразорвавшихся снарядов. 26 мая была обследована территория общей площадью около 4 гектаров, на которой обнаружен 1 тысяча 281 взрывоопасный предмет. Всего с начала работ обследовано более 21 гектара, обнаружено 7 тысяч 
27 мая 2014, 12:08
МВД: в Самаре возле частного дома нашли снаряд

МВД: в Самаре возле частного дома нашли снаряд

Полиция проводит проверку по факту обнаружения снаряда на территории, прилегающей к частному дому в Железнодорожном районе Самары. Там проводились строительные работы.

Сообщение о подозрительной находке, напоминающей боеприпас, поступило правоохранителям в воскресенье, 25 мая, примерно в 13:20.

Полицейские оцепили территорию и вызвали саперов 

26 мая 2014, 09:54
Под Чапаевском обнаружено более 1,5 тысячи неразорвавшихся снарядов

Под Чапаевском обнаружено более 1,5 тысячи неразорвавшихся снарядов

Под Чапаевском обнаружено еще более 1,5 тысячи неразорвавшихся снарядов, сообщает ГУ МЧС по Самарской области. Как уже сообщала ТЕРРА, 21 мая там было найдено почти 1200 штук снарядов. В поселок Нагорный г.о. Чапаевск прибыл отряд ФГКУ «Центр по проведению спасательных 

24 мая 2014, 03:56
МЧС: в Самарской области обнаружено 1159 неразорвавшихся снарядов

МЧС: в Самарской области обнаружено 1159 неразорвавшихся снарядов

В поселок Нагорный г.о. Чапаевск прибыл отряд ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» для контрольной проверки населенного пункта и прилегающей территории на наличие неразорвавшихся снарядов. В работах принимают участие 15 человек, задействовано 2 единицы техники. Обследована территория 

21 мая 2014, 04:50
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