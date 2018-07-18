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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти

Во вторник, 17 июля, в Тольятти зафиксировали ЧП. По предварительным данным, примерно в 09:25 на Итальянском пляже в зеленой зоне Центрального района Автограда к воде подошла 77-летняя женщина. Пенсионерка почти сразу же упала. Очевидцы попытались помочь ей, но женщина скончалась 
18 июля 2018, 12:23
13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге

В субботу, 14 июля, жуткий случай произошел в 16:50 на железнодорожном мосту в Нижне-Хлебном парке станции «Самара». 13-летняя девочка пыталась сделать удачное селфи и перелезла через ограждение железнодорожного моста. В какой-то момент она упала на электропровода под напряжением и ее 
16 июля 2018, 12:33
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти

Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти

Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия 
16 июля 2018, 10:26
Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области

Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области

30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.

Как сообщает  ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., 
3 июля 2018, 10:07
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой

Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой

В Самаре следователи сообщили подробности об инциденте у военного объекта в Борском районе – в результате взрыва гранаты был ранен военнослужащий. Как уже сообщала «ТЕРРА», это случилось в пятницу, 18 мая. Предположительно пьяный мужчина бросил гранату в солдат. Подозреваемый задержан. 

21 мая 2018, 01:16
Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области

В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат 
21 мая 2018, 11:32
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