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77-летняя женщина скончалась на пляже в Тольятти
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18 июля 2018, 12:23
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13-летнюю девочку из Самары ударило током, когда она делала селфи на железной дороге
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16 июля 2018, 12:33
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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Двое пожилых мужчин выпали из многоэтажек в Тольятти
Утром, 16 июля в Тольятти произошли две похожие трагедии. Как сообщили очевидцы, с одного из верхних этажей дома на бульваре Космонавтов упал пожилой мужчина. Спустя час еще один пожилой человек выпал из многоэтажки на бульваре Королева, пишет паблик «Происшествия …
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16 июля 2018, 10:26
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Мужчина косил траву и подорвался на снаряде в Самарской области
30 июня в Самарской области произошло ЧП неподалеку от поселка Нагорный. 56-летний мужчина косил траву в поле около трассы «Самара-Волгоград». В какой-то момент произошел взрыв.
Как сообщает ВолгаНьюс, скорее всего бензокосилка пострадавшего задела артиллерийский снаряд калибра 23 мм., …
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3 июля 2018, 10:07
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В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
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24 мая 2018, 11:58
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Появились подробности о взрыве гранаты у военного объекта под Самарой
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21 мая 2018, 01:16
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Военнослужащий пострадал от взрыва гранаты в Самарской области
В Самарской области в результате взрыва гранаты пострадал военнослужащий. Инцидент произошел вечером 18 мая в поселке 14 км Борского района, передает «Сититраффик». Около десяти часов вечера к военному складу подошел пьяный мужчина и бросил в двоих охранявших объект солдат …
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21 мая 2018, 11:32