В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине …