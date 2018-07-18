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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе 
18 июля 2018, 11:08
«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались 
17 июля 2018, 01:36
В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай

Стали известны подробности столкновения трамвая и маршрутного автобуса около ТРК «Аврора» в Самаре. Около семи часов вечера на улице Аэродромной, в районе остановки общественного транспорта «Улица Авроры» сошел с рельсов трамвай маршрута №1. В этот момент он направлялся «в город» 
16 июля 2018, 10:24
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
13 июля 2018, 07:51
Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч

Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.

Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, 

5 июля 2018, 03:17
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