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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре
Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе …
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18 июля 2018, 11:08
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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики
Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались …
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17 июля 2018, 01:36
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В Самаре травмированы 6 пассажиров маршрутки, в которую врезался трамвай
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16 июля 2018, 10:24
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре
Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
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12 июля 2018, 10:40
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Самарские полицейские вернули иностранному болельщику потерянные документы и билеты на матч
Самарские полицейские помогли рассеянному иностранному болельщику. К правоохранителям поступила информация от одного из магазинов на железнодорожном вокзале. Покупатель оставил там документы и билеты на футбольный матч.
Гостя города сразу начали искать. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда ушел владелец документов, …
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5 июля 2018, 03:17