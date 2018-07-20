Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы Антонова-Овсеенко. Удар оказался такой силы, что Фольксваген перевернулся на бок. Подоспевшие прохожие извлекли водителя из салона автомобиля. К счастью, и сама девушка, и находившиеся в Гранте два человека серьезно не пострадали. Приехавшие на место происшествия медики оказали им первую помощь.
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