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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

В четверг вечером, 19 июля, произошла крупная авария на 9 Просеке в областной столице. По предварительной информации, водитель "Тойота Прадо" при повороте на пропустил "Инфинити", который ехал на большой скорости. Машины столкнулись, а затем в ДТП "вписались" еще две легковушки. 
20 июля 2018, 10:55
Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

Пьяная автоледи устроила автобойню в Самаре

В четверг, 19 июля, примерно в девять часов вечера массовая авария произошла в поселке Управленческий в Самаре. По информации движения "Ночной патруль", очень пьяная девушка ехала по улице Сергея Лазо на своей иномарке "Киа". В какой-то момент автоледи не справилась 
20 июля 2018, 09:09
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.

Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на 
20 июля 2018, 07:32
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В среду, 18 июля, под Новокуйбышевском в районе поселка Гранный произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, девушка, которая находилась за рулем иномарки Mercedes ехала из Новокуйбышевска в Самару. Шел дождь, и в какой-то момент она не сумела справиться 
19 июля 2018, 11:59
«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

«Нива» опрокинулась на крышу после ДТП с Nissan Juke в Тольятти

В понедельник утром, 16 июля, на перекрестке улиц Мира и Карбышева в Тольятти произошла серьезная дорожная авария. Около торгового центра «Апельсин» столкнулись Nissan Juke и «Нива», вазовский внедорожник опрокинулся на крышу на проезжей части. После ДТП было затруднено движение транспорта. 
16 июля 2018, 11:12
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

ВАЗ-2111 перевернулся на крышу на Обводном шоссе в Тольятти

В понедельник, 9 июля, произошла дорожная авария на Обводном шоссе в Тольятти. На трассе перевернулся автомобиль ВАЗ-2111.

Легковушка отечественного производства опрокинулась прямо на крышу. На помощь людям, находившимся в салоне авто, пришли другие автомобилисты и пешеходы. Они вытащили заднее 
10 июля 2018, 09:28
Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти

Автоледи на BMW протаранила трансформаторную будку в Тольятти

В понедельник утром, 9 июля, в Тольятти случилась очередная авария с пострадавшими. На улице 70 лет Октября иномарка BMW X5 врезалась в стену трансформаторной будки. Как рассказали очевидцы в паблике «Происшествия Тольятти», за рулем машины сидела женщина. По неизвестной 
9 июля 2018, 04:26
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

KIA и вазовская «шестерка» не разъехались под Тольятти

Утром 3 июля под Тольятти произошло ДТП с участием двух легковушек. Около 7:30 водитель KIA выезжала с дачного массива на трассу «Тольятти-Ташелка». При этом, иномарка не пропустила вазовскую «шестерку», которая двигалась по дороге. Произошло столкновение.

В результате аварии оба 
3 июля 2018, 11:38
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