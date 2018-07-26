25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.
В результате наезда мальчик получил травмы. Врачи назначили ему амбулаторное лечение.
Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах инцидента, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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