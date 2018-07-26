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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

В среду, 25 июля, произошла авария в районе «Русского рынка» в Сызрани. Около двенадцати часов дня 27-летняя девушка за рулем иномарки KIA сбила пешехода около дома № 26 по Ульяновскому шоссе. Пострадавшая - 92-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном 
26 июля 2018, 02:33
В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»

В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»

В среду днем, 25 июля, в центре Сызрани на перекрестке улицы Советской и Некрасовского переулка произошла авария. Фура Scania поворачивала и поцарапала автомобиль Chevrolet Niva. По всей видимости, водитель большегруза не рассчитал траекторию маневра и повредил прицепом внедорожник. Грузовик с 
26 июля 2018, 09:59
В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Во вторник вечером, 24 июля, на трассе М-5 под Сызранью произошла смертельная дорожная авария. На 905 километре автодороги, около «октябрьского» поворота столкнулись внедорожник Lada 4x4 и цементовоз MAN.

В какой-то момент грузовик выехал на встречную полосу по неизвестной причине 
25 июля 2018, 08:45
Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

Массовое ДТП: водитель «ГАЗели» устроил аварию с четырьмя машинами в Тольятти

В ночь на 13 июля в Тольятти произошла массовая авария. Пассажирская «ГАЗель» ехала по улице 40 лет Победы. По неизвестной причине водитель машины на полном ходу въехал в припаркованный ВАЗ-2101. Удар оказался настолько сильным, что багажник «копейки» буквально расплющился.
13 июля 2018, 03:30
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

Водитель «Приоры» попытался проскочить перед машинами и врезался в иномарку

3 июля в Сызрани произошло ДТП, спровоцировавшее трудности с движением  машин. В районе Образцовской площадки водитель «Приоры» выезжал на дорогу по улице Астраханской. По трассе шла колонна других легковушек. Вместо того, чтобы их пропустить, атомобилист решил проскочить и ударил «по 
3 июля 2018, 01:49
Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

Водитель сбил ребенка на велосипеде в Самаре

29 июня в Самаре произошло ДТП с участием велосипедиста. Все произошло на улице Ставропольской в районе трамвайной остановки «Волочаевская». Водитель легковушки сбил ребенка на велосипеде, который выехал на пешеходный переход.

Судя по словам очевидцев, мальчик оказался на дороге неожиданно и автомобилист 

29 июня 2018, 01:16
5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

5-летняя девочка упала с 20 этажа в Тольятти

Трагедия произошла 27 июня в Тольятти. Около  17:20 с 20 этажа дома по Московскому проспекту упала 5-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался на месте. Обстоятельства трагедии устанавливаются, сообщает ВолгаНьюс.

Отметим, что это уже третий за последние два месяца случай падения 

28 июня 2018, 02:57
Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Пьяная женщина выкинула с балкона 5-летнюю девочку в Самаре

Жуткий случай произошел 21 июня в Красноглинском районе Самары Примерно в 9 часов вечера 69-летняя женщина пришла домой сильно пьяной. По неизвестной причине она начала бить 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь. После этого женщина 

22 июня 2018, 11:39
В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в 

23 мая 2018, 05:27
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