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Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек
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4 октября 2018, 11:24
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В Самарской области «ГАЗель» с оторвавшимся колесом «собрала» две машины
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21 сентября 2018, 12:09
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Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
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17 сентября 2018, 12:41
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В Самаре трамвай №8 не поделил дорогу с грузовой «ГАЗелью»
11 сентября в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова столкнулись трамвай №8 и грузовая «ГАЗель». Из-за инцидента на дороге образовалась пробка, сообщают пользователи группы «ДТП Самара».
Информации о пострадавших нет. …
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11 сентября 2018, 03:07
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Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ
Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового …
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30 марта 2018, 01:20
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На «Восточном» состоялся первый в этом году запуск «Союза»
С космодрома «Восточный» осуществлен первый в этом году запуск ракеты-носителя «Союз 2-1а» с разгонным блоком «Фрегат». Ракета стартовала в 5 часов 7 минут по московскому времени. На орбиту выведены российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» №3 …
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1 февраля 2018, 02:21
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Самарская ракета отправится к Луне
В следующем году Россия впервые после более чем 40-летнего перерыва запустит к Луне спутник, сообщил Институт космических исследований. Станцию «Луна-25» выведет на заданную траекторию ракета «Союз-2.1б» в связке с разгонным блоком «Фрегат» производства химкинского НПО имени Лавочкина. Целью миссии станет …
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25 января 2018, 07:05
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Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит
Жители Дубая испугались самарской ракеты-носителя «Союз», которая два дня назад выводила грузовик «Прогресс МС-07» на орбиту. Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, разошлась по социальным сетям и до сих пор активно обсуждается пользователями. Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом. Некоторые …
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18 октября 2017, 02:14
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Самарская ракета "Союз" вывела на орбиту навигационный аппарат "Глонасс-М"
Самарская ракета "Союз" вывела на околоземную орбиту навигационный космический аппарат "Глонасс-М" вместе с разгонным блоком "Фрегат", сообщает министерство обороны России. Запуск был осуществлен с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Все подготовительные операции и старт прошли в штатном режиме. Отметим, это уже третий …
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22 сентября 2017, 12:04