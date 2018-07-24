6
34
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

Во вторник, 24 июля, стартовали продажи билетов на матчи самарских «Крыльев Советов» на сезон 2018/19. Напомним, что новый сезон футболисты проведут на стадионе «Самара Арена». Приобрести абонементы пока можно в четырех точках: будут работать три кассы стадиона «Металлург» и одна 
24 июля 2018, 04:24
«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграют с футбольным клубом «Сызрань-2003». В понедельник, 23 июля, самарские футболисты собрались на клубной базе и начали подготовку к игре со столичным ЦСКА. Перед вечерней тренировкой они провели разминку в тренажерном зале и 
24 июля 2018, 01:56
Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца

Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца

В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную 
23 июля 2018, 02:01
Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018

Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018

Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 
19 июля 2018, 04:32
В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля

В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля

Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.

"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг 
18 июля 2018, 05:36
В свое здание вернулась Самарская областная библиотека

В свое здание вернулась Самарская областная библиотека

18 июля Самарская областная научная библиотека снова начала работать в своем здании на проспекте Ленина, 14а. В связи с чемпионатом мира по футболу учреждение переехало, а по указанному адресу размещался городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. С 
18 июля 2018, 05:31
Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА

Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА

Сейчас травяной газон стадиона «Самара Арена» готовят к матчам российской Премьер-лиги. Напомним, что следующая игра пройдет на поле 31 июля, самарские «Крылья Советов» будут принимать на своей новой домашней арене московский ЦСКА. На стадионе рабочие подсевают семена, вносят удобрения, поливают 
17 июля 2018, 04:49
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

Стадион "Самара Арена", на котором проводились игры Чемпионата мира по футболу перейдет в собственность 63-го региона с 1 января 2019 года. При этом содержание 45-тысячника обойдется примерно в 500 миллионов рублей ежегодно. Об этом, подводя итоги завершающегося мундиаля для Самары, 

13 июля 2018, 10:51
Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»

В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали 
5 июня 2018, 09:58
«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре

20-летняя девушка, управляя автомобилем «Лада», двигалась по улице Промышленности со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Русской. 
3 мая 2018, 12:34
Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по 
23 апреля 2018, 07:00
Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области

Из Самарской области в Президентский полк попадут 15 призывников. Всего весной военкоматы региона планируют призвать 2859 новобранцев. Служить они будут во всех регионах России -  от Дальнего Востока до Калининграда и Крыма. Более 2200 человек уже прошли медкомиссию. Отметим, по 

16 апреля 2018, 02:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх