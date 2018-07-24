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В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»
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24 июля 2018, 04:24
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«Крылья Советов» сыграют с «Сызранью-2003»
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24 июля 2018, 01:56
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Как использовать стадион «Самара Арена», решат через 1,5 месяца
В течение ближайших полутора месяцев чиновники окончательно решат, как в дальнейшем будет использоваться стадион «Самара Арена». За это время будет утверждена концепция применения наследия ЧМ-2018 в Самарской области. По словам главы региона Дмитрия Азарова, передача стадиона из федеральной в региональную …
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23 июля 2018, 02:01
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Самара попала в ТОП-5 по популярности в Интернете во время ЧМ-2018
Самара попала в ТОП-5 российских городов-организаторов ЧМ-2018 по популярности в интернете во время проведения турнира. Всего пользователи сделали более 30 миллионов запросов по Самаре, говорится в отчете ТурСтата. По данным исследователей, чаще всего искали информацию о Москве - 170 …
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19 июля 2018, 04:32
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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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В свое здание вернулась Самарская областная библиотека
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18 июля 2018, 05:31
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Газон на стадионе «Самара Арена» поливают и удобряют к матчу с ЦСКА
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17 июля 2018, 04:49
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500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
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13 июля 2018, 10:51
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Фото в блогах: «Девушки и тропические бабочки в Сызрани»
В паблике "Тропические бабочки" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Сызрани прошла необычная фотосессия. Девушки в легких летних платьях спокойных цветов позировали …
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5 июня 2018, 09:58
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«Лада» с четырьмя девушками в салоне врезалась в забор в Самаре
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3 мая 2018, 12:34
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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»
Самарчанка Мария Шестерикова поведала в «Фейсбуке», как она вместе с подругами-красавицами устроила флешмоб против разбитых дорог города. Девушки в красном измерили самарские ямы. «У меня вот была яма на новенькой улице Арена 2018 около стадиона к чемпионату мира по …
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23 апреля 2018, 07:00
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Президентский полк получил 15 призывников из Самарской области
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16 апреля 2018, 02:35