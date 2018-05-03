В Самаре 2 мая произошло ДТП с участием автомобиля «Лада», в котором находились четыре девушки. Легковушка под управлением 20-летней автоледи врезалась в забор. Это произошло в 5:40. В ДТП пострадали три девушки – пассажирки. Две из них 1996 и 1997 годов рождения госпитализированы. Еще одна 20-летняя пассажирка направлена на амбулаторное лечение. По данным ГИБДД, автомобилистка была трезвая, проводится проверка.
«20-летняя девушка (водительский стаж два года), управляя автомобилем «Лада», двигалась по улице Промышленности со стороны улицы Партизанской в направлении улицы Русской. По предварительной версии полицейских, автолюбительница допустила наезд на бордюрный камень, после чего столкнулась с забором», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
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