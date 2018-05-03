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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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В Самаре спецпропуска для проезда по дорогам, которые будут перекрыты в центре города во время ЧМ-2018, депутатам не дадут. Напомним, летом движение транспорта ограничат по ряду улиц в районе площади Куйбышева, где разместится официальная фан-зона. Вопрос выдачи пропусков для народных 
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За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

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Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

Фото в блогах: «Мы с девами измерили самарские ямы»

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18 сентября 2017, 01:32
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