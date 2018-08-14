В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции.



</a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">7 августа 2018, 04:04</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/42-letnyaya-avtoledi-sbila-rebenka-v-syzrani" title="42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/42972500705_b7ab59fea5_z.jpg" alt="42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/42-letnyaya-avtoledi-sbila-rebenka-v-syzrani" title="42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани">42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани</a></h4> <div class="anons"><span>3 августа в Сызрани произошла авария с участием ребенка. Около 19:00 42-летняя автоледи на Lexus ехала по улице Победы в сторону улицы Кирова. Около дома №17 по Побед под колесами иномарки оказался мальчик, перебегавший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/42-letnyaya-avtoledi-sbila-rebenka-v-syzrani" title="42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">6 августа 2018, 10:36</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-voditel-gruzovika-snes-nivu" title="В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/01_11.jpg" alt="В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-voditel-gruzovika-snes-nivu" title="В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»">В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»</a></h4> <div class="anons"><span><p>1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-voditel-gruzovika-snes-nivu" title="В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">2 августа 2018, 01:54</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <div class="menu_bottom menu"> <ul class="level_1 first"> <li> <a class="login_reg" href="/user" title="Войти">Войти</a> </li> <li> <a class="login_reg" href="/user/register" title="Зарегистрироваться">Зарегистрироваться</a> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.facebook.com/terratrk" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://twitter.com/#!/trkterra" title="Twitter" target="_blank">Twitter</a> </noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/user/trkterrachannel" title="Youtube" target="_blank">Youtube</a></noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://vkontakte.ru/public24686261" title="Вконтакте" target="_blank">Вконтакте</a> </noindex> </li> <li> <noindex><a rel="nofollow" href="http://trk-terra-1998.livejournal.com/" title="Живой Журнал" target="_blank">Живой Журнал</a></noindex> </li> <li> <a href="/contacts" title="Контакты">Контакты</a> </li> <li> <noindex><a href="http://m.trkterra.ru" title="Мобильная версия">Мобильная версия</a></noindex> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_836 " > <a href="/about/vacancy" title="Вакансии"> Вакансии</a> </li> <li class="item item_838 " > <a href="/about" title="О компании"> О компании</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_2597 " > <a href="/contacts" title="Контакты"> Контакты</a> </li> <li class="item item_839 " > <a href="/about/history" title="История развития"> История развития</a> </li> <li class="item item_840 " > <a href="/about/pressabout" title="Пресса о нас"> Пресса о нас</a> </li> <li class="item item_841 " > <a href="/about/press" title="Пресс-релизы"> Пресс-релизы</a> </li> <li class="item item_843 " > <a href="/about/direction" title="Руководство компании"> Руководство компании</a> </li> <li class="item item_845 " > <a href="/about/shareholder" title="Акционерам"> Акционерам</a> </li> <li class="item item_844 " > <a href="/about/award" title="Награды"> Награды</a> </li> </ul> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_1089 " > <a href="/blogs" title="Блоги"> Блоги</a> </li> <li class="item item_849 " > <a href="/news/news_region" title="Новости Самары"> Новости Самары</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_850 " > <a href="/news/news_region" title="Самарские новости"> Самарские новости</a> </li> <li class="item item_851 " > <a href="/news/news_rus" title="Новости России"> Новости России</a> </li> <li class="item item_852 " > <a href="/news/new_world" title="Новости мира"> Новости мира</a> </li> </ul></li> <li class="item item_1661 " > <a href="/node/29101" title="Погода в Самаре"> Погода в Самаре</a> </li> <li class="item item_1659 " > <a href="/karta_samara" title="Карта Самары"> Карта Самары</a> </li> <li class="item item_1662 " > <a href="/air/terra/programs/birga" title="Работа в Самаре"> Работа в Самаре</a> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_1088 " > <a href="/programs" title="Передачи"> Передачи</a> </li> <li class="item item_856 " > <a href="/advert" title="Реклама"> Реклама</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_2237 " > <a href="/advert/advert/site-price" title="Реклама на сайте"> Реклама на сайте</a> </li> <li class="item item_857 " > <a href="/advert/price" title="Прайс-лист"> Прайс-лист</a> </li> <li class="item item_858 " > <a href="/advert/advert/direction" title="Руководители отделов"> Руководители отделов</a> </li> <li class="item item_859 " > <a href="/advert/node/77" title="Рейтинги телеканалов"> Рейтинги телеканалов</a> </li> </ul> </li> </ul> <ul class="level_1"> <li class="item item_861 " > <a href="/schedule" title="Программа передач"> Программа передач</a> </li> <li class="item item_862 " > <a href="/online" title="Онлайн"> Онлайн</a> <ul class="level_2 ul_child"> <li class="item item_2426 " > <a href="/air/terra" title="Рен тв онлайн"> Рен тв онлайн</a> </li> <li class="item item_2425 " > <a href="/air/rusradio" title="Русское радио онлайн"> Русское радио онлайн</a> </li> <li class="item item_2427 " > <a href="/air/dfm" title="Радио DFM онлайн"> Радио DFM онлайн</a> </li> </ul></li> <li class="item item_2253 " > <a href="/discount" title="Скидки в Самаре"> Скидки в Самаре</a> </li> <li class="item item_2599 " > <a href="/kino" title="Кино в Самаре"> Кино в Самаре</a> </li> </ul> <script type="text/javascript" src="//vk.com/js/api/openapi.js?98"></script> <!-- VK Widget --> <div id="vk_groups" style="display:none;"></div> <script type="text/javascript"> VK.Widgets.Group("vk_groups", {mode: 0, width: "230", height: "320"}, 24686261); </script> <!-- Invite message --> <div id="vk_invite_wrapper" style="display:none;"> <div id="vk_invite_group"></div> <div id="cancelVKinvite">Закрыть</div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="f_left"> <noindex> <!--LiveInternet counter--> <!-- <script type="text/javascript"><!-- //jQuery(document).ready(function(){ /* document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' " + "target=_blank><img src='//counter.yadro.ru/hit?t44.6;r" + escape(document.referrer) + ((typeof(screen) == "undefined") ? "" : ";s" + screen.width + "*" + screen.height + "*" + (screen.colorDepth ? screen.colorDepth : screen.pixelDepth)) + ";u" + escape(document.URL) + ";" + Math.random() + "' alt='' title='LiveInternet' " + "border='0' width='31' height='31'><\/a>") //}) */ </script> --> <!--/LiveInternet--> <!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- document.write("<a href='//www.liveinternet.ru/click' "+ "target=_blank><img src='//counter.yadro.ru/hit?t44.6;r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";"+Math.random()+ "' alt='' title='LiveInternet' "+ "border='0' width='31' height='31'><\/a>") //--></script><!--/LiveInternet--> </noindex> </div> <div> © ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены. </div> <div> При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна </div> <div> Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: <a href="/images/smi.jpg">ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.</a> </div> <div> Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04 </div> <!-- VK_5654902 --> </div> </div> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function(){ jQuery('video,audio').mediaelementplayer(); var group = jQuery(".konkurs"); group.colorbox({ rel: 'group3', transition: "elastic", // fade,none,elastic width: "100%", height: "100%" }); window.onresize = function() { group.colorbox.resize({width:'100%', height:'100%'}); } /*jQuery.ajax({ dataType: "json", url: "/ajax/ga-stat.php", success: function(msg) { if (msg>0) { jQuery("#ga-pageviews").text(msg); jQuery("#ga-pageviews").fadeIn(); } } })*/ }); </script> <div id="toTop">Наверх</div> </body> </html>