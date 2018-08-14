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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки
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14 августа 2018, 12:21
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Самара обогнала Москву по обеспеченности торговыми центрами
Самара вышла на второе место по обеспеченности торговыми площадями в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследования компании Knight Frank. По итогам первого полугодия 2018 года на каждую 1000 жителей областного центра приходится 616 квадратных метров торговых …
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14 августа 2018, 12:00
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30
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В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта
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14 августа 2018, 10:07
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Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани
В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель …
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14 августа 2018, 09:41
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Главные темы программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»
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13 августа 2018, 06:17
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В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
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13 августа 2018, 04:29
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары
В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции.