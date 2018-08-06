Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП Во вторник, 31 июля, в Самаре состоялся матч между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Полиция отчиталась, что все было спокойно.

«Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в … «Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в