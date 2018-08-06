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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
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3 августа 2018, 09:08
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Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП
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1 августа 2018, 12:48
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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«Мир после «шушеры»: бизнесменам из Речпорта Тольятти предложили переехать
Мэрия Тольятти предложила предпринимателям из района Речпорта переехать на новое место. Тем, кто добровольно согласится, чтобы не закрывать вид на новый строящийся сквер "Маяк", чиновники готовы предоставить компенсационные земельные участки. Напомним, что еще недавно стороны выясняли отношения в судебных инстанциях.
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30 июля 2018, 05:34
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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За 260 млн рублей продают часть ТЦ «Айсберг» в Самаре
В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов …
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4 июля 2018, 11:53
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07
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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
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5 июня 2018, 11:41
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В Самарской области стартовала акция «Первоцвет»
В Самарской области стартовала акция «Первоцвет». Пресекать незаконную торговлю подснежниками будут полиция и представители муниципалитетов. Прежде всего, они обратят внимание на дороги у лесных массивов, где из года в год появляются подростки с букетиками. Неприятности могут ожидать и пенсионеров, реализующих …
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14 мая 2018, 08:00
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К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре
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24 апреля 2018, 12:03