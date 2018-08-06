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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

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К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

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24 апреля 2018, 12:03
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