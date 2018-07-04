В Самаре выставили на продажу часть торгового центра «Айсберг», расположенного на улице Дачной, 2. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости. Потенциальным покупателям предлагают помещение в центральной части ТЦ площадью 7855 квадратных метров, указано в сообщении. Стоимость – 260 миллионов рублей. По информации на сайте ТЦ, постоянным арендаторами являются более 50 организаций – крупнейшие «Перекресток», DNS, Alex Fitness.
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В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре
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6 июня 2018, 02:53
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Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»
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6 июня 2018, 12:07
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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
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5 июня 2018, 11:41
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Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре
Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.
Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 …
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4 июня 2018, 11:29
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У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать
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8 мая 2018, 12:10
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В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо
В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.
Сейчас …
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3 мая 2018, 04:35
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В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро
Неизвестный коллекционер из Германии выставил на продажу советский лимузин ЗИЛ-114. Эта машина предназначалась для перевозки высших руководителей КПСС. Как автомобиль попал за границу, неизвестно. Возможно, он принадлежал кому-то из видных руководителей ГДР.
Представительская машина была выпущена в 1970 году. …
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16 апреля 2018, 03:03
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Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен
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30 марта 2018, 09:33
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Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области
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19 марта 2018, 11:17
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«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани
Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.
По словам продавца, «Волга», несмотря …
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6 марта 2018, 10:01
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Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся
Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют …
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12 февраля 2018, 06:24
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Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий
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5 февраля 2018, 09:01