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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В МЧС рассказали правду об эвакуации детей из ТРК «Гудок» в Самаре

В Самаре утром в среду, 6 июня, в ТРК «Гудок» была проведена эвакуация. Очевидцы рассказали, что приезжали пожарные и сотрудники спецслужб. Прозвучал сигнал о пожарной тревоге, и из здания вывели много детей, которые пришли в местный кинотеатр. Выяснилось, что это 
6 июня 2018, 02:53
Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

Очевидец: «Из ТЦ «Гудок» эвакуировали много детей»

В Самаре из ТЦ «Гудок» эвакуировали людей, сообщил очевидец. Фото с места происшествия появилось в социальной сети. На снимках – несколько пожарных машин, и группа людей 
6 июня 2018, 12:07
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известно, когда откроют ТЦ «Московский» в Самаре

Стало известна дата открытия торгового центра «Московский». Произойти это должно уже во вторник, 5 июня, сразу после устранений нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Напомним, работа торгового комплекса была приостановлена 28 
4 июня 2018, 11:29
У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать

У самарцев, которые продавали билеты на Парад Победы, начали их изымать

В Самаре начали бороться с излишне предприимчивыми гражданами. Несколько человек получили пригласительные билеты на Парад Победы, который пройдет 9 мая, и выставили их на продажу в интернете. За каждый билет торговцы просили несколько тысяч рублей.

Как только стало известно о торговле 

8 мая 2018, 12:10
В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо

В Испании продается особняк с бассейном, в котором расписался Пабло Пикассо

В престижном районе Пуэрто-Банус в испанской Марбелье выставлен на продажу шикарный особняк. Вилла когда-то принадлежала знаменитому испанскому танцору фламенко Антонио Руису Солеру, близкому другу Пабло Пикассо. Художник даже расписался на дне бассейна, превратив имение в уникальный памятник культуры.

Сейчас 
3 мая 2018, 04:35
В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро

В Германии продают советский лимузин ЗИЛ-114 почти за миллион евро

Неизвестный коллекционер из Германии выставил на продажу советский лимузин ЗИЛ-114. Эта машина предназначалась для перевозки высших руководителей КПСС. Как автомобиль попал за границу, неизвестно. Возможно, он принадлежал кому-то из видных руководителей ГДР.

Представительская машина была выпущена в 1970 году. 
16 апреля 2018, 03:03
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Министерство строительства России намеренно усилить контроль за пожарной безопасностью в жилых домах. Об этом сообщил сам глава ведомства Михаил Мень. По его словам, комплексные обследования необходимо проводить не реже, чем раз в пять лет. Для этого министерство уже подготовило ряд 
30 марта 2018, 09:33
Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Тольятти лидирует по количеству предложений вторичного жилья в Самарской области

Самарский областной фонд жилья и ипотеки проанализировал рынок недвижимости в городах области в феврале 2018 года. Это 11 350 предложений. Лидирует Тольятти — более 4,5 тысяч квартир. На тысячу меньше в Самаре. В Сызрани продавалось 965 квартир, а в Октябрьске 

19 марта 2018, 11:17
«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

«Волгу» 1968 года выпуска за 2 миллиона рублей продают в Сызрани

Житель Сызрани выставил на продажу раритетный автомобиль. Соответствующее объявление появилось на одном из крупных сайтов. Речь в нем идет об автомобиле ГАЗ-21 «Волга» 1968 года выпуска. Пробег полувековой машины составляет 55 тысяч километров.

По словам продавца, «Волга», несмотря 
6 марта 2018, 10:01
Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Нормативы по переселению из ветхого и аварийного жилья в Самарской области изменятся

Предложение Госдумы ограничить "дробление" квартир и варианты, когда в 30 квадратных метрах собственниками долей являются до полусотни граждан, нашло поддержку у членов губернского комитета по строительству. Исключение сделают для детей, братьев, сестер, бабушек и дедушек. Соответствующий закон региональные депутаты планируют 

12 февраля 2018, 06:24
Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий

Сызранский изобретатель продает самодельный вездеход для лесных экскурсий

Сызранский инженер выставил на продажу свою разработку. Это вездеход, который, по словам создателя, как нельзя лучше подходит для лесных экскурсий. По сути, машина представляет из себя гибрид: на ней установлен двигатель от «ГАЗели», задний мост от «УАЗа», а его гусеницы 
5 февраля 2018, 09:01
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