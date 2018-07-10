Дачники доживают последний сезон. Уже с 1 января 2019 года такое понятие будет вычеркнуто из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать в девяти юридических организационных формах. Но уже с 1 января 2019 закон оставит только две - садовое или огородническое товарищество. Как рассказал директор Кадастровой палаты Самарской области Андрей Жуков, бояться новой реформы не стоит.
- Для тех участков, которые имеют вид разрешенного использования дачи, дачного хозяйства, он будет по сути приравниваться к садоводческому участку. Поэтому разница с моей точки зрения терминологическая, - пояснил Андрей Жуков.
Впрочем, теперь гражданам придется обращать особое внимание на то, к какой категории земель относится участок, который они собираются приобрести, чтобы не вступить в противоречие с законом, если на нем планируется возвести капитальное строение.
- На садовом участке с 1 января 2019 года можно будет возводить жилые и садовые дома, а также хозяйственные постройки, гаражи и прочее, что необходимо. На огородных участках можно будет возводить только хозяйственные постройки, никаких жилых домов, никаких садово-огородных домов строить там будет нельзя, закон этого не допускает, - добавил директор Кадастровой палаты Самарской области Андрей Жуков.
Теоретически упростится возможность "прописаться" на даче. Сейчас, чаще всего, это практикуется только через суд. После Нового года закон поделит строения на жилые и садовые дома. В первых можно будет зарегистрироваться, правда, возможность жить в них круглый год нужно будет заложить еще на стадии проектирования.
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