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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Россияне смогут управлять своими домами без собраний

Россияне смогут управлять своими домами без собраний

Жильцам многоквартирных домов могут разрешить не посещать общие собрания собственников, им позволят участвовать в мероприятии посредством видеоконференции, соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Депутаты аргументируют это тем, что сейчас владельцы квартир испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний. Удаленное участие поможет 

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В Самаре разгорается новый земельный скандал

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Снять квартиру в Самаре становится дешевле

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Самарцев завалило упавшими деревьями

Самарцев завалило упавшими деревьями

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Житель Самарской области лишился дачи из-за долга в 1,2 млн рублей

49-летний владелец дачи задолжал банку по кредиту.
19 августа 2016, 04:57
С пожара в дачном домике под Самарой спасли женщину и ребенка

С пожара в дачном домике под Самарой спасли женщину и ребенка

В ночь на 5 июня пожарные выезжали в дачный массив на территории Красноярского района. Сообщение о ЧП в товариществе «Красный Яр-47» поступило примерно в полночь. На улице Проезжей загорелся дачный домик. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К месту ЧП 

6 июня 2016, 01:19
Прокуратура выявила факт фиктивной прописки для устройства детей в элитную самарскую школу

Прокуратура выявила факт фиктивной прописки для устройства детей в элитную самарскую школу

Речь идет о школе Кировского района Самары - «Дневной пансион-84», расположенной на улице Кирова. Районная прокуратура и сотрудники миграционной службы обнаружили: в доме на Черемшанской прописаны 16 человек, которые там реально не проживают. По мнению контролирующих органов, детей по этому 

23 мая 2016, 06:16
На даче под Тольятти ранили человека

На даче под Тольятти ранили человека

Полиция сообщила об инциденте на территории садового товарищества «Вишняки» в Ставропольском районе Самарской области. На одном из участков мужчина ударил ножом в живот своего знакомого. По данным полицейских, ссора между ними возникла во время распития алкоголя.

Подозреваемый задержан, оружие 
3 августа 2015, 10:40
Школьник убил отца кувалдой из-за нервного срыва

Школьник убил отца кувалдой из-за нервного срыва

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24 июля 2015, 03:36
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