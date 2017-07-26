Снять квартиру в Самаре становится дешевле Анализ более, чем шестисот предложений аренды жилья в столице губернии провел Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Средняя цена по городу в июне составила около 10,5 тысяч рублей в месяц, при этом съемную однокомнатную малосемейку можно подыскать и за 8,5 …