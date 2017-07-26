Совет Федерации одобрил закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщает ТАСС.
Документ упраздняет дачные товарищества, регулирует деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ. Также он разрешает прописываться в жилом доме, построенном на садовом участке. Раньше это было сделать проблематично.
Для того чтобы садовый домик стал полноценным индивидуальным жильём, он должен соответствовать определенным требованиям и быть пригодным для проживания в любое время года.
Как объясняют инициаторы законопроекта, данный документ защищает права садоводов относительно товариществ, других организаций и органов публичной власти. Кроме того, закон устраняет правовые противоречия в существующем законодательстве.
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