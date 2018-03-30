Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном доме, у которого не было ни фундамента, ни стен, ни крыши.
Сейчас на мужчину заведены уголовные дела. Их расследование находится на контроле прокуратуры города, сообщает пресс-служба надзорного органа.
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