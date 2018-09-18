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Материалы по теме:

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд

Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в  пресс-службе облправительства, качество атмосферного  воздуха в Автограде находится на особом контроле.

Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за  составом и качеством воздуха в 
18 сентября 2018, 02:45
Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород

Недавно едва не произошла трагедия под Сызранью. В пятницу, 14 сентября, 15-летний подросток копал землю на огороде соседей в поселке Ерик. Внезапно он задел лопатой электрический провод, ведущий к бане. Он получил травмы от  поражения электрическим током, у него обгорели 
18 сентября 2018, 01:33
В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26  сентября 2014 года, с октября прошлого года 
18 сентября 2018, 01:09
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В блогах: асфальта много не бывает...

В блогах: асфальта много не бывает...

Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.

«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что 
13 сентября 2018, 08:07
В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей

В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей

В Самаре будут судить 56-летнего директора мебельной фирмы, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, руководитель ООО, которое торговало мебелью в ТЦ «Мягкофф» и «Интермебель» по заключенным в 2017-2018 годах договорам получил от трех клиентов деньги за купленную ими мебель. 
7 сентября 2018, 11:09
В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников

В Тольятти родители одного из учеников выпускного класса гимназии № 35 обратились в прокуратуру с жалобой якобы на то, что бывший учитель их ребенка получил дорогой подарок. Оказалось, что родители учасщихся сами «скинулись» и подарили классному руководителю 10 000 рублей, 
29 августа 2018, 09:00

"Ненасытные черви!": В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра

В Самаре на пересечении улиц Береговой с проспектом Кирова обнаружили 15-метровую яму. По данным прокуратуры Промышленного района, длина дыры в дорожном покрытии составляет 15 метров, ширина - 2, 2 метра, глубина - 14 см. Яму-монстра нашли на межрельсовом настиле перекрестка 
9 августа 2018, 05:44
Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область

Прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев переведен на новое место работы. Свою карьеру в надзорной службе он продолжит на посту заместителя прокурора Костромской области. О том, кто станет преемником Авдеева в Самаре, пока информации нет.

Денис Авдеев работает в системе прокуратуры 

7 августа 2018, 10:34
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе

Мундиаль закончился, а значит, истек и срок временного запрета на ремонт дорог в городах, принимавших матчи чемпионата мира по футболу. На этой неделе в Самаре дорожная ремонтная кампания вступила в основную фазу и затронула почти все внутригородские районы. В этом 
27 июля 2018, 12:15
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора.  Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу 

26 июля 2018, 11:52
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
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