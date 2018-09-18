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В Тольятти концентрация вредных веществ в воздухе побила 60-летний рекорд
Региональные власти прокоментировали появление неприятных запахов в Тольятти. Как заявили в пресс-службе облправительства, качество атмосферного воздуха в Автограде находится на особом контроле.
Напомним, что с августа местные жители жалуются на неприятный запах. Наблюдения за составом и качеством воздуха в …
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18 сентября 2018, 02:45
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Под Сызранью подросток чуть не сгорел заживо, перекапывая огород
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18 сентября 2018, 01:33
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В Тольятти с жильцов новостройки деньги за капремонт брали зря
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила, законно ли начисляется плата за капремонт со стороны ТСН «Западная Пальмира». Выяснилось, что собственникам многоквартирного жилого дома № 17А по улице Спортивной, который ввели в эскплуатацию только 26 сентября 2014 года, с октября прошлого года …
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18 сентября 2018, 01:09
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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В блогах: асфальта много не бывает...
Пользователь «ВКонтакте» Руслан Гайсин сообщает в паблике "Подслушано | Самара", что на улицах Революционной и Мичурина вовсю идут работы по укладке асфальта.
«Второй раз за год в одном и том же месте. Прохожие все как один удивляются, что …
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13 сентября 2018, 08:07
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В Самаре директор мебельной компании обманул клиентов на 500 тысяч рублей
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7 сентября 2018, 11:09
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В Тольятти учителя накажут за подарок от родителей выпускников
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29 августа 2018, 09:00
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"Ненасытные черви!": В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
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9 августа 2018, 05:44
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Бывшего прокурора Кировского района Самары отправили в Костромскую область
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7 августа 2018, 10:34
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре завершат на следующей неделе
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27 июля 2018, 12:15
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе
В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора. Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.
Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу …
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26 июля 2018, 11:52
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Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
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15 июня 2018, 10:04