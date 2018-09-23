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Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»
Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический …
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23 сентября 2018, 10:15
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В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»
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23 сентября 2018, 09:58
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Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе
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23 сентября 2018, 09:46
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В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину
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23 сентября 2018, 09:33
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Раздел имущества при разводе предложили упростить в России
Общественная палата разработала предложения для Госдумы о ряде изменений в Семейном кодексе. Они подразумевают упрощение бракоразводного процесса. Об этом рассказали «Известия».
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20 ноября 2017, 09:07
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Ученые выяснили главные причины разводов
Специалисты из Университета Мичигана задались целью проанализировать главные причины разводов. Исследование велось на протяжении полутора десятков лет.
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3 ноября 2017, 09:59
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Ученые выяснили причину несчастных браков
Группа специалистов из Соединенных Штатов и Швеции рассказала о недавнем исследовании на тему семейных разводов. Как выяснилось, наследники разведенных родителей с большой степенью вероятности могут также пережить распад семьи.
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6 октября 2017, 09:26
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В Самаре сократилось число разводов
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1 марта 2017, 12:00