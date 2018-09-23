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Материалы по теме:

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Минлесхоз опроверг информацию о радиации на тольяттинском «Фосфоре»

Региональный Минлесхоз опроверг ранее появившиеся в СМИ сообщения о радиоактивности на тольяттинском предприятии «Фосфор». Территория этого завода не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей Автограда. Об этом ведомство сообщило на своем сайте со ссылкой на собственные данные и радиационно-гигиенический 
23 сентября 2018, 10:15
В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В Самаре ограничат движение транспорта около «Самара Арены»

В понедельник, 24 сентября на стадионе «Самара Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Краснодаром». В связи с футбольным поединком на окрестных улицах введут ограничения движения. С 15:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам: 
23 сентября 2018, 09:58
Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе

Почти тысяча верующих побывали на первой службе в Софийском соборе

В воскресенье, 23 сентября, в областной столице открыл двери для посетителей Софийский собор, расположенный на 4-й очереди набережной. Открытие храма приурочено к 1030-летию Крещения Руси. Первое богослужение в храме совершил митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В первый же день работы 
23 сентября 2018, 09:46
В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

В Сызрани 6-летний мальчик «рванул» на дорогу и врезался в машину

Накануне вечером в Сызрани произошла авария, в которой пострадал маленький пешеход. Примерно в 16:00 перекрестке улиц Урицкого и Фрунзе мальчик примерно шести лет сначала спокойно шел вдоль проезжей части, а затем внезапно «рванул» через дорогу. Ребенок врезался в остановившийся перед 
23 сентября 2018, 09:33
Раздел имущества при разводе предложили упростить в России

Раздел имущества при разводе предложили упростить в России

Общественная палата разработала предложения для Госдумы о ряде изменений в Семейном кодексе. Они подразумевают упрощение бракоразводного процесса. Об этом рассказали «Известия».
Если поправки примут, то в Едином госреестре будут отмечать в правах на недвижимость собственность, которая находится в общем пользовании. 

20 ноября 2017, 09:07
Ученые выяснили главные причины разводов

Ученые выяснили главные причины разводов

Специалисты из Университета Мичигана задались целью проанализировать главные причины разводов. Исследование велось на протяжении полутора десятков лет.
В процессе наблюдений за сотнями пар было установлено: в большинстве случаев инициатива по расторжению брачного союза исходила от женщин, они подавали на развод 

3 ноября 2017, 09:59
Ученые выяснили причину несчастных браков

Ученые выяснили причину несчастных браков

Группа специалистов из Соединенных Штатов и Швеции рассказала о недавнем исследовании на тему семейных разводов. Как выяснилось, наследники разведенных родителей с большой степенью вероятности могут также пережить распад семьи.
Ученые проанализировали брачные записи людей, у которых родители вынуждены были расстаться. 

6 октября 2017, 09:26
В Самаре сократилось число разводов

В Самаре сократилось число разводов

В Самарской области по итогам прошлого года сразу на 16 процентов упало число зарегистрированных браков. Тогда как количество разводов сократилось на 1 процент. Такие данные приводит Самарастат. По информации статистов, всего в регионе в 2016 году поженились 21 тысяча 500 

1 марта 2017, 12:00
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