Прокурор Кировского района Самары Денис Авдеев переведен на новое место работы. Свою карьеру в надзорной службе он продолжит на посту заместителя прокурора Костромской области. О том, кто станет преемником Авдеева в Самаре, пока информации нет.
Денис Авдеев работает в системе прокуратуры с 2001 года. Долгое время он занимал различные посты в надзорном ведомстве Сергиевского района. Кроме того, он был старшим помощником руководителя Облпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и прокурором Жигулевска. За время службы получил ряд поощрений, в том числе нагрудный знак "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".
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