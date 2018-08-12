Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на …