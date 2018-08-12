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Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы
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12 августа 2018, 10:47
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В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery
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12 августа 2018, 10:35
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Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью
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12 августа 2018, 09:58
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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
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10 августа 2018, 04:27
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«Разбили стекло и напугали людей»: в Самаре неизвестные обстреляли трамвай
В четверг, 9 августа, в областной столице произошел неприятный инцидент. По словам местных жителей, неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами на отрезке между улицами Стара-Загора и Фадеева.
«Между Стара-Загора и Фадеева стреляли в трамвай, разбито стекло», написали очевидцы.
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9 августа 2018, 11:02
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Четверо мужчин утонули в Сызрани с начала лета
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9 августа 2018, 09:52
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Три человека погибли за один день в австрийских Альпах
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8 августа 2018, 11:01
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Полиция Сызрани отказалась возбуждать дело по факту нецелевой растраты 2,5 млн рублей
Прокуратура начала проверку по факту отказа полиции Сызрани возбудить уголовное дело в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог. В материалах проверки фигурирует сумма контракта в 2,5 млн руб. Ранее министерство транспорта региона выявило завышение стоимости работ …
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5 февраля 2013, 04:24
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Полиция Сызрани искала пострадавшего пешехода, сбежавшего с места ДТП
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1 февраля 2013, 06:01