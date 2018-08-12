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В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery
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12 августа 2018, 10:35
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«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа
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12 августа 2018, 10:18
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Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью
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12 августа 2018, 09:58
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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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В историческом центре Самары задымился трамвай
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10 августа 2018, 10:02
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Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов
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8 августа 2018, 09:37
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
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6 августа 2018, 10:51
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26