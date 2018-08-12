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Материалы по теме:

В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery

В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery

В субботу днем, 11 августа, в Самаре произошла авария и одна из машин опрокинулась. В районе дома № 5 по улице Медицинской  столкнулись легковушки Renault и Chery, первая иномарка после удара перевернулась на бок. 65-летний водитель Renault попал в больницу 
12 августа 2018, 10:35
«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа

В субботу, 11 августа, в Сызрани зафиксировали ЧП. С незастекленного балкона на четвертом этаже дома № 97 на проспекте Гагарина выпал мужчина. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в Центральной городской больнице Сызрани. По неофициальной информации, у мужчины кроме черепно-мозговой 
12 августа 2018, 10:18
Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью

Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью

В субботу, 11  августа,  18-летний  водитель ехал  на иномарке «Форд Фокус»  по  автодороге Сызрань – Шигоны - Волжский Утес со стороны Волжского Утеса.  На  32  километре  трассы  при  развороте на нерегулируемом перекрестке   автомобилист  не предоставил преимущество  иномарке «Киа Рио» и 
12 августа 2018, 09:58

"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде

Верховный суд России отказал компании "Сибур Тольятти" в пересмотре дела о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тольяттинские химики с ноября 2017 года пытаются оспорить выписанный самарским областным Росприроднадзором штраф в 2 миллиона рублей.

По версии надзорного 
11 августа 2018, 10:19
В историческом центре Самары задымился трамвай

В историческом центре Самары задымился трамвай

В пятницу, 10 августа, примерно в 18:00 на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской возникло ЧП с трамваем, следовавшим по маршруту № 5. Во время движения в салоне трамвая возник густой дым и водитель остановился, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Когда проезжавшие 
10 августа 2018, 10:02
Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов

Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов

Вечером во вторник, 7 августа, под Тольятти в районе населенного пункта Рассвет в Ставропольском районе тушили серьезный пожар в лесу. Сигнал о возгорании поступил в 15:20. В лесном массиве горела трава. На месте событий сделали опашку по периметру, чтобы не 

8 августа 2018, 09:37
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке

«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке

В понедельник, 6 августа, произошел пожар в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары. На улице Курской вспыхнули частная баня и надворные постройки. Местные жители засняли пожар, на ролике видно, что черный столб дыма возник на месте ЧП и был виден 
6 августа 2018, 01:26
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