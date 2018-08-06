В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще …