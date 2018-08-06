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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
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В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами

На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку 
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные 

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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА» выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». С основными событиями уходящего дня вас познакомит ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Главные темы:

- «Подушка безопасности» за 3 триллиона рублей. Зачем Минфин увеличивает суммы на закупку 
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке

В понедельник, 6 августа, произошел пожар в поселке Зубчаниновка в Кировском районе Самары. На улице Курской вспыхнули частная баня и надворные постройки. Местные жители засняли пожар, на ролике видно, что черный столб дыма возник на месте ЧП и был виден 
6 августа 2018, 01:26
Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии

Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии

78-летняя пенсионерка погибла сегодня ночью при пожаре в собственной квартире одного из домов по улице Советской Армии. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, в помещении загорелись личные вещи. Пожилая женщина не смогла выбраться из объятого пламенем жилища. Она задохнулась 
5 августа 2018, 03:06
«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма

В субботу, 4 августа, в Самаре тушили крупный пожар. Около Троице-Сергиева храма в Академическом переулке, неподалеку от ТЦ «Космопорт» вспыхнули ветхие постройки. На фото очевидцев видно, что над городом стелился густой черный дым, а совсем рядом с церковью открытое пламя 
5 августа 2018, 09:04
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Минэкономразвития России одобрило заявку Самарской области на создание в губернии нового ТОРа. Речь идет о территории опережающего развития в Чапаевске. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам создания и функционирования ТОРов в моногородах.

Теперь Чапаевск 
18 июля 2018, 11:05
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

Прокуратура Чапаевска обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку с алиментщиков. Напомним, что по статье 15 Семейного кодекса России если у человека возникают долги по уплате алиментов, то он должен перечислить получателю — своему ребенку неустойку в размере одной второй процента 
11 июля 2018, 10:40
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском

Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», 

13 июня 2018, 11:02
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной

В Чапаевске завершился судебный процесс над местным жителем. Он обвинялся в истязаниях и краже.

По информации следствия, с января по август прошлого года Чапаевск регулярно бил 7-летнюю дочь своей возлюбленной. Часто он истязал ребенка, находясь под действием алкоголя. Также мужчину признали 

22 мая 2018, 02:12
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