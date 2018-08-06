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Как повлияют новые санкции США на курс рубля
Конгресс США готовит новые санкции против России. Они коснутся как отдельных политиков и бизнесменов, так и целых отраслей экономики, например, нефтяной. Тем временем, российские власти продолжают создавать резервы иностранных денег на случай возможных финансовых сложностей и для поддержки курса рубля. …
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6 августа 2018, 11:07
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В Самаре высотку на Ново-Садовой украсила девушка с шарами-планетами
На самарской многоэтажке, расположенной на улице Ново-Садовой, 198 появился новый мурал. Ранее конкурс на лучшие эскизы проводил Фонд капремонта. Граффитисты из Самары, Москвы и Тольяти прислали более 1200 работ. На темно-синем контрастном фоне авторы нарисовали очаровательную девушку, котопая держит связку …
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6 августа 2018, 10:26
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Возбуждено уголовное дело из-за вырубки деревьев на 5-й просеке в Самаре
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на 5-й просеке Самары. Об этом написал в своем микроблоге советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Речь идет об участке просеки, на котором планировалось возвести несколько многоэтажек и против чего выступали местные …
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6 августа 2018, 10:13
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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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6 августа 2018, 06:12
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26
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Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии
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5 августа 2018, 03:06
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«Полыхало знатно»: В Самаре горели ветхие сараи около Троице-Сергиевого храма
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5 августа 2018, 09:04
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Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
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3 августа 2018, 10:20
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Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске
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18 июля 2018, 11:05
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3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
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11 июля 2018, 10:40
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Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
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13 июня 2018, 11:02
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В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
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22 мая 2018, 02:12