|
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
|
11 июля 2018, 10:40
|
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
|
13 июня 2018, 11:02
|
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума в Петербурге
Самарская делегация вернулась с международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Наш регион представлял там свои проекты. По итогам мероприятия подписано более 15 соглашений о сотрудничестве. Глава региона Дмитрий Азаров выделил договор с Агентством по технологическому развитию. Он предусматривает реализацию …
|
28 мая 2018, 05:13
|
В Чапаевске дали 3 года тюрьмы мужчине, истязавшему 3-летнюю дочь возлюбленной
|
22 мая 2018, 02:12
|
Чем опасна для экономики массовая выдача потребкредитов?
|
7 мая 2018, 01:04
|
Неадекватную женщину с партией марихуаны поймали в Чапаевске
На днях экипаж вневедомственной охраны заметил на улице Черняховского женщину, которая выделялась неадекватным поведением. Стражи порядка решили задержать ее и передать правоохранителям.
Полицейские досмотрели нарушительницу порядка в присутствии понятых. При себе у нее был обнаружен сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, …
|
4 апреля 2018, 12:37
|
Самара попала в десятку российских городов будущего
Самара вошла в десятку российских городов будущего. Об этом говорят данные рейтинга, составленного экспертами Foreign Direct Investment Intelligence.
При распределении мест учитывалось около сотни различных параметров, таких как, экономический потенциал, уровень деловой активности, транспортная доступность, эффективность затрат и многое …
|
2 марта 2018, 09:07
|
Более 5 тысяч коммерческих предприятий Самарской области могут закрыться
|
26 января 2018, 04:10