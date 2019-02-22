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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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В трансферную кампанию в «Крылья Советов» пришли шесть новичков
В трансферную кампанию «Крылья Советов» пополнили шесть новичков. При этом к «молодежке» присединились пять игроков. Напомним, что трансферное окно закрывается сегодня, 22 февраля. Как отметили представители клуба, состав команды пополнили как опытные, так и молодые перспективные футболисты. Между тем, самарский …
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22 февраля 2019, 02:17
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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Самолет, летевший из Самары, чуть не разбился во Внуково из-за сильного ветра
Накануне вечером в аэропорту Внуково едва не произошла трагедия — из-за сильного ветра там чудом не разбился самолет. Воздушное судно уходило на второй круг при заходе на посадку и задело хвостом взлетку, пишет mash.ru. Опасное ЧП случилось в 21:53 …
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22 февраля 2019, 01:21
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В Самаре из-за снега обвалилась крыша дома Челышева
Стало известно, что под тяжестью снега обвалилась крыша у памятника архитектуры - доходного дома купца Челышева, расположенного на улице Красноармейской, 60. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, обвал пришелся на чердак, пишет progorodsamara.ru. По словам старшего по дому …
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22 февраля 2019, 12:59
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Гроб с покойным, который выставили у здания облправительства, пытались захоронить на «Рубежном» после его закрытия
Руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг Самары Александр Андриянов рассказал о событиях, которые предшествовали появлению гроба с покойником у здания областного правительства. По его словам, индивидуальный предприниматель, которому поручили проведение похорон, обратился в МКУ «Ритуал» за направлением …
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22 февраля 2019, 12:59
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70 тысяч самарцев могут рассчитывать на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума
Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. Это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Сейчас региональный Пенсионный фонд готов к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина индексировать пенсии сверх прожиточного минимума. …
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22 февраля 2019, 12:20
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Пенсионный фонд пригласил умершую женщину за пособием на ее же погребение
Самарец Николай Балыков рассказал в своем Facebook о письме, которое поступило ему от Пенсионного фонда. 20 мая у него умерла теща. На днях же, как пишет мужчина, родственникам умершей поступило письмо от ПФР, в котором женщину пригласили получить социальное …
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20 ноября 2018, 02:49
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До 5 лет тюрьмы: Тольяттинец обокрал сестру на похоронах бабушки
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16 декабря 2017, 04:57
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