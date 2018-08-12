Встреча проходила в Ростове-на-Дону на специально построенном к ЧМ-2018 стадионе «Ростов Арена». Единственный гол за всю игру мяч забил Александр Соболев на иcходе первого тайма. Во второй половине что-либо противопоставить соперникам ростовчане так и не смогли. Счет на табло так и остался прежним 1:0. Это первая победа "крылышек" в сезоне. Следующую игру команда проведет дома. 19 августа на "Самара Арена" зелено-бело-синие примут железнодорожников - московский "Локомотив".
|
«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»
|
8 августа 2018, 01:36
|
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
|
5 августа 2018, 10:55
|
«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены
В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».
Напомним, что вторая половина …
|
4 августа 2018, 04:43
|
Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
|
3 августа 2018, 09:08