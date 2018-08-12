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«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»

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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
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«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».

Напомним, что вторая половина 
4 августа 2018, 04:43
Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»

В пятницу, 3 августа, начинается продажа билетов на матч 2-го тура российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Игра пройдет в воскресенье, 5 августа, на стадионе «Самара Арена». За билеты болельщики будут отдавать от 300 рублей и выше. Как 
3 августа 2018, 09:08
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