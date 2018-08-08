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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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В Самарской области ищут пропавшего неделю назад 15-летнего подростка
В нашем регионе волонтеры разыскивают 15-летнего Александра Жарковского. Подросток вышел из дома еще 30 июля и до сих пор не вернулся. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», он может нуждаться в помощи врачей. Приметы пропавшего: невысокого роста, примерно …
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6 августа 2018, 10:23
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Смертельное ДТП под Самарой: один человек погиб, двое — госпитализированы
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5 августа 2018, 11:36
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены
В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».
Напомним, что вторая половина …
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4 августа 2018, 04:43
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28
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В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку
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3 августа 2018, 11:40
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Где в Самаре продают билеты на матч «Крылья Советов» - «Оренбург»
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3 августа 2018, 09:08
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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03