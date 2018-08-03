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В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»
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3 августа 2018, 12:55
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В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку
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3 августа 2018, 11:40
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В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге
Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре выясняют детали и причины аварии, в которой участвовали три машины. В четверг, 2 августа, на пересечении проспекта Металлургов и Советской столкнулись «Хендай Солярис», «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших.
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3 августа 2018, 10:44
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В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»
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2 августа 2018, 01:54
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В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры
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1 августа 2018, 09:29
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На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт
Во вторник, 31 июля, на спуске площади Славы в Самаре пройдут благотворительное мероприятие и творческий концерт. Их организуют участники молодежного форума iВолга 2018.
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31 июля 2018, 02:11
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Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области
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30 июля 2018, 03:55
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Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани
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26 июля 2018, 02:33
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«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти
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12 июля 2018, 04:47
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре
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29 мая 2018, 01:15