3
10
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В пятницу, 3 августа, на улице Декабристов в Сызрани машина сбила пешехода. Это произошло около «горбатого» моста прямо на «зебре». По информации источника, на пешехода совершил наезд автомобиль, который ехал с включенным спецсигналом. По неподтвержденной пока информации, пострадавший угодил под 
3 августа 2018, 12:55
В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку

В Тольятти иномарка сбила 12-летнюю девочку

В четверг, 2 августа, под колесами машины в Тольятти оказался ребенок. В 20:20 водитель иномарки «Фонд Мондео» ехал в жилой зоне в Автозаводском районе. Около дома № 56 по улице Автостроителей он сбил 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть во дворе. 
3 августа 2018, 11:40
В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге

В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге

Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре выясняют детали и причины аварии, в которой участвовали три машины. В четверг, 2 августа, на пересечении проспекта Металлургов и Советской столкнулись «Хендай Солярис», «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. 
 
- Один из 
3 августа 2018, 10:44
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

В Самарской области отец шестерых детей порезал возлюбленного своей сестры

Полицейским из Исаклинского района рассказали, что в местную больницу поступил 31-летний мужчина - житель села Ключи с раной в животе. Полицейские выехали в дом, откуда в больницу доставили пострадавшего. Оказалось, что потерпевший распивал алкогольные напитки со своей случайной знакомой. Но 

1 августа 2018, 09:29
На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

На спуске площади Славы в Самаре пройдет благотворительный концерт

Во вторник, 31 июля, на спуске площади Славы в Самаре пройдут благотворительное мероприятие и творческий концерт. Их организуют участники молодежного форума iВолга 2018. 
 
«Все собранные там средства будут переданы в благотворительный фонд «Детские Домики», а также детям школы-интерната №5 в Тольятти», 
31 июля 2018, 02:11
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

В среду, 25 июля, произошла авария в районе «Русского рынка» в Сызрани. Около двенадцати часов дня 27-летняя девушка за рулем иномарки KIA сбила пешехода около дома № 26 по Ульяновскому шоссе. Пострадавшая - 92-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном 
26 июля 2018, 02:33
«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти

В четверг, 12 июля, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль «Лада Калина» сбил двух пешеходов. Это произошло на улице Спортивной.

По словам очевидцев, пожилой мужчина, сидевший за рулем легковушки, ехал со стороны Приморского бульвара. Около дома № 9 по улице 
12 июля 2018, 04:47
Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре

В Самаре в понедельник, 28 мая, в результате столкновения машин на улице Владимирской иномарка Audi вылетела на тротуар и сбила пешеходов, которые готовились к переходу дороги. ДТП произошло на перекрестке с улицей Коммунистической, в 19:50. По данным полицейских, столкнулись иномарки 

29 мая 2018, 01:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх