В Самаре нетрезвый водитель снес две машины на Металлурге Сотрудники Госавтоинспекции в Самаре выясняют детали и причины аварии, в которой участвовали три машины. В четверг, 2 августа, на пересечении проспекта Металлургов и Советской столкнулись «Хендай Солярис», «Лада Ларгус» и ВАЗ-2110. Только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. … - Один из