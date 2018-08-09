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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.

Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
9 августа 2018, 11:40
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских

В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
 
«Сегодня задержаны новые «оборотни»: старший оперуполномоченный УЭБиПК Тольятти Решетов (700 тысяч рублей) и 
9 августа 2018, 11:12
Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре

В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.

После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, 

9 августа 2018, 10:55
Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Полицейские ищут в Самаре неизвестного водителя, в ДТП с которым пострадал велосипедист. Это случилось 6 августа в 15:30.

Неустановленный водитель остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома № 86 А на улице Ново-Вокзальной. Когда пассажир легковушки открыл переднюю дверь, 
8 августа 2018, 08:08
«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани

«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани

В среду, 8 августа, произошла авария в Сызрани. На улице Котовского в районе Делового центра столкнулись новенький Hyundai Solaris и грузовая «ГАЗель». Они ехали в общей колонне, когда перед пешеходным переходом остановился один из автомобилей. Иномарка Hyundai Solaris затормозила перед 
8 августа 2018, 12:19
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