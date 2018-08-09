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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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В Самарской области за взятки задержали еще двух полицейских
В Самарской области продолжаются разоблачения и задержания коррупционеров. Сообщения о новых уголовных делах и спецоперациях поступают почти каждый день. Так, в среду, 8 августа, были арестованы очередные силовики.
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9 августа 2018, 11:12
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Сотрудники ФСБ выдворили из страны пособника террористов, задержанного в Самаре
В ноябре прошлого года сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности задержали в Самаре 26-летнего выходца одной из среднеазиатских республик Азамата Рузиева. Он находился в международном розыске за участие в деятельности террористической группировки.
После задержания мужчину поместили в следственный изолятор на время, …
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9 августа 2018, 10:55
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Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
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8 августа 2018, 08:08
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани
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8 августа 2018, 12:19