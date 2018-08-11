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Хорошо полихачили: В Тольятти черная «Приора» на скорости в 100 км/ч влетела в столб
Вчера, 11 августа, около 6:20 утра на Автозаводском шоссе в Тольятти произошло жесткое ДТП. В районе местного торгового центра «Парк Хаус» «Лада Приора» на полной скорости врезалась в столб, пишут очевидцы в паблике "Тольятти".
Как утверждают очевидцы, водитель …
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