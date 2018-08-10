25 февраля в Самаре проходит очередное заседание губернской думы. В повестке дня - вопрос об отсрочке коммунальных платежей для уволенных сотрудников «Цыпочки». В настоящий момент обшаровцы не имеют возможности платить за услуги ЖКХ.

Напомним, производство на птицефабрике остановилось в январе в …