|
В историческом центре Самары задымился трамвай
|
10 августа 2018, 10:02
|
Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
|
10 августа 2018, 07:18
|
«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС
|
10 августа 2018, 07:07
|
Лже-террорист из Самары получил два года
|
10 августа 2018, 07:00
|
"Цыпочку" не могут продать за 110 миллионов рублей
|
6 сентября 2016, 12:19
|
Уволенные сотрудники Обшаровской птицефабрики могут получить отсрочку оплаты услуг ЖКХ
|
25 февраля 2014, 12:26
|
В Самарской области прошел митинг против закрытия Обшаровской птицефабрики
В субботу, 22 февраля, в селе Приволжье состоялся митинг против закрытия Обшаровской птицефабрики. Напомним, предприятие прекратило деятельность в январе. Вся птица была уничтожена, кормов не осталось, 900 человек остались без работы. Общий долг компании - 800 миллионов рублей. Областное министерство …
|
24 февраля 2014, 11:14