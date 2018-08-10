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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В историческом центре Самары задымился трамвай

В пятницу, 10 августа, примерно в 18:00 на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской возникло ЧП с трамваем, следовавшим по маршруту № 5. Во время движения в салоне трамвая возник густой дым и водитель остановился, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Когда проезжавшие 
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«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС

ООО «Современные медицинские технологии» не удалось обжаловать в апелляционной инстанции решение УФАС по Самарской области о картельном сговоре на торгах. Такое сообщение появилось на сайте арбитража. Согласно материалам дела, фирма Сергея Шатило обращалась в суд с коллективным иском от имени 
10 августа 2018, 07:07
Лже-террорист из Самары получил два года

Лже-террорист из Самары получил два года

В Железнодорожном районном суде вынесли приговор самарцу, который в апреле этого года сообщил о минировании торгового центра «Аврора Молл». Сообщение оказалось ложным, но работу ТЦ пришлось блокировать на несколько часов. Все это случилось после волны звонков о минировании российских школ, 

10 августа 2018, 07:00

"Цыпочку" не могут продать за 110 миллионов рублей

Имущество Обшаровской птицефабрики выставлено на повторные торги.
Напомним, предприятие закрылось зимой 2014 года, а в мае того же года арбитражный суд признал его банкротом. Без работы остались около 900 человек. Долги ООО "Цыпочка" перед банками и поставщиками кормов превышали 800 

6 сентября 2016, 12:19
Уволенные сотрудники Обшаровской птицефабрики могут получить отсрочку оплаты услуг ЖКХ

Уволенные сотрудники Обшаровской птицефабрики могут получить отсрочку оплаты услуг ЖКХ

25 февраля в Самаре проходит очередное заседание губернской думы. В повестке дня - вопрос об отсрочке коммунальных платежей для уволенных сотрудников «Цыпочки». В настоящий момент обшаровцы не имеют возможности платить за услуги ЖКХ.

Напомним, производство на птицефабрике остановилось в январе в 

25 февраля 2014, 12:26
В Самарской области прошел митинг против закрытия Обшаровской птицефабрики

В Самарской области прошел митинг против закрытия Обшаровской птицефабрики

В субботу, 22 февраля, в селе Приволжье состоялся митинг против закрытия Обшаровской птицефабрики. Напомним, предприятие прекратило деятельность в январе. Вся птица была уничтожена, кормов не осталось, 900 человек остались без работы. Общий долг компании - 800 миллионов рублей. Областное министерство 

24 февраля 2014, 11:14
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