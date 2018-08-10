|
Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
|
10 августа 2018, 02:50
|
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение
В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
|
10 августа 2018, 02:14
|
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет
|
10 августа 2018, 01:51
|
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре
Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. …
|
10 августа 2018, 01:21
|
«Не пропустил при повороте»: в Самаре трамвай протаранил Daewoo Matiz
|
10 августа 2018, 09:54
|
Самарская область попала в тройку лидеров в России по количеству опасных участков на дорогах
Самарская область попала в тройку регионов России с самым большим количеством опасных участков дорог. Эксперты изучили данные ГИБДД о местах концентрации аварий, наличии камер фото- и видеофиксации, а также о мерах, которыми местные власти пытаются исправить ситуацию.Как сообщилив Общероссийском народном …
|
9 августа 2018, 11:24
|
На трассе в Самарской области «тринадцатая» столкнулась с грузовиком и влетела в ограждение
|
9 августа 2018, 10:27