9
00
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 08.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888    888            888888b.    888     888  888      .d88888b.  
           888    888            888  "88b   888     888  888     d88P" "Y88b 
           888    888            888  .88P   888     888  888     888     888 
  8888b.   8888888888  88888b.   8888888K.   Y88b   d88P  888888  888     888 
     "88b  888    888  888 "88b  888  "Y88b   Y88b d88P   888     888     888 
 .d888888  888    888  888  888  888    888    Y88o88P    888     888 Y8b 888 
 888  888  888    888  888  888  888   d88P     Y888P     Y88b.   Y88b.Y8b88P 
 "Y888888  888    888  888  888  8888888P"       Y8P       "Y888   "Y888888"  
                                                                         Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в областной столице будет перекрыта улица Цеховая на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса. Движение на этой дороге в Зубчаниновке ограничили еще 6 августа. На данном отрезке трассы сейчас строят газопровод, а 
8 августа 2018, 08:28
Программа «Новости Самара»: основные темы сегодняшнего вечера

Программа «Новости Самара»: основные темы сегодняшнего вечера

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» в 18:45. Среда оказалась очень насыщенной на события. О самом главном вам расскажут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. Основные темы:

- Новый вид страхования от онкологии. Есть ли смысл в лечении 
8 августа 2018, 06:33
В блогах: Самару затопило...

В блогах: Самару затопило...

Сегодня Самару затопило. Сильный дождь накрыл город в обеденное время. Многие улицы превратились в настоящие горные речки. Горожане штурмовали пешеходные переходы по щиколотку в воде. Все, естественно, намокли. Жесть. Вода оказалась и в подвалах многих домов.

"Это не Венеция. 
8 августа 2018, 05:18
В блогах: прощай еще один завод - на

В блогах: прощай еще один завод - на "Соколе" сносят производственные корпуса

Самарец Игорь Махтев рассказал в "Фейсбуке", что на заводе "Сокол", который некогда выпускал подъёмные краны и являлся гордостью промышленности региона, приступили к сносу производственных корпусов. "Скоро от предприятия останется одна бронзовая птица. Да и та наверняка переедет к кому-нибудь 
8 августа 2018, 05:02
«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани

«ГАЗель» врезалась в только что купленный Hyundai Solaris в Сызрани

В среду, 8 августа, произошла авария в Сызрани. На улице Котовского в районе Делового центра столкнулись новенький Hyundai Solaris и грузовая «ГАЗель». Они ехали в общей колонне, когда перед пешеходным переходом остановился один из автомобилей. Иномарка Hyundai Solaris затормозила перед 
8 августа 2018, 12:19
Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции. 