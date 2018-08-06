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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 3 августа 2018г 
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В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на 
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В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
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42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали 
6 августа 2018, 08:57
«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением

Выяснились сенсационные подробности об утреннем ДТП в Сызрани: оказалось, что сбитый машиной «скорой помощи» пешеход выжил. Его доставили в центральную городскую больницу с сотрясением головного мозга и ушибами.

Напомним, что авария произошла на улице Декабристов в пятницу, 3 августа. 
3 августа 2018, 03:53
В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей

Оказалось, что авария в Сызрани, в которой участвовала машина со спецсигналом, не обошлась без жертв. Напомним, что в пятницу, 3 августа на улице Декабристов около «горбатого» моста был сбит пешеход. Наезд на мужчину совершила карета «скорой помощи», которая ехала в 
3 августа 2018, 02:28
В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»

В пятницу, 3 августа, на улице Декабристов в Сызрани машина сбила пешехода. Это произошло около «горбатого» моста прямо на «зебре». По информации источника, на пешехода совершил наезд автомобиль, который ехал с включенным спецсигналом. По неподтвержденной пока информации, пострадавший угодил под 
3 августа 2018, 12:55
Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани

В среду, 25 июля, произошла авария в районе «Русского рынка» в Сызрани. Около двенадцати часов дня 27-летняя девушка за рулем иномарки KIA сбила пешехода около дома № 26 по Ульяновскому шоссе. Пострадавшая - 92-летняя женщина переходила проезжую часть в неположенном 
26 июля 2018, 02:33
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