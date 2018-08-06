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В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан
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6 августа 2018, 03:04
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В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
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6 августа 2018, 11:04
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42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани
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6 августа 2018, 10:36
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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
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6 августа 2018, 08:57
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«Скорее жив, чем мертв»: пешеход, сбитый «скорой» в Сызрани, отделался сотрясением
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3 августа 2018, 03:53
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В Сызрани пешехода сбила насмерть «скорая помощь» с роженицей
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3 августа 2018, 02:28
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В Сызрани машина с «мигалкой» сбила пешехода на «зебре»
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3 августа 2018, 12:55
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Автоледи на иномарке сбила 92-летнюю старушку в Сызрани
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26 июля 2018, 02:33