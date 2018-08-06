В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан … В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на