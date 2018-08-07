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Материалы по теме:

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

«Стол заказов» на «Русском радио» начинается

Стрелки часов прошли отметку 16:00, а это значит, что на «Русском радио» в Самаре начинается традиционный «Стол заказов». Ваших приветов и поздравлений в эфире ждет Светлана Столичная. Звоните в течение ближайшего часа!

Номер студийного телефона: (846) 341-100-3.
7 августа 2018, 03:06
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в Самаре пройдет крупный фестиваль знаменитых байков Harley Davidson. В наш город приедет огромный грузовик с 23 топовыми моделями байков. Гости фестиваля смогут потрогать и даже прокатиться на любом из них. Событие 
7 августа 2018, 02:09
Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост

Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он 
7 августа 2018, 01:53
Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области

В понедельник, 6 августа, в 12:55 35-летняя женщина ехала на иномарке Toyota Corolla по трассе «Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка» со стороны Пестравки в направлении областной столицы.

На 15-м километре трассы во время обгона она не смогла 
7 августа 2018, 11:38
В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В воскресенье днем, 5 августа, напротив дома № 76 по улице Агибалова в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. 38-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Вилоновской в направлении Агибалова, когда сбил пенионерку. 70-летняя женщина пересекала дорогу вне зоны действия 
6 августа 2018, 05:27
В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на 
6 августа 2018, 03:04
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
6 августа 2018, 11:04
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