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«Стол заказов» на «Русском радио» начинается
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7 августа 2018, 03:06
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Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития
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7 августа 2018, 02:37
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Самарцев приглашают покататься на байках Harley Davidson
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7 августа 2018, 02:09
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Врио министра экономического развития области Александр Кобенко покинул пост
Врио вице-губернатора Самарской области, министра экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко покидает свой пост. Об том сообщается в официальном твиттер-аккаунте Ведомства. Информацию озвучил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, пояснив, что чиновник переходит на работу в федеральную структуру. Он …
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7 августа 2018, 01:53
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Улетели в кювет: автоледи на Toyota протаранила Opel в Самарской области
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7 августа 2018, 11:38
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В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»
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6 августа 2018, 05:27
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В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан
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6 августа 2018, 03:04
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В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова
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6 августа 2018, 11:04