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Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы
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12 августа 2018, 10:47
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В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery
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12 августа 2018, 10:35
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«Пролетел 12 метров»: в Сызрани пьяный мужчина упал с четвертого этажа
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12 августа 2018, 10:18
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"Сибур Тольятти" не смог опротестовать 2-миллионный штраф в Верховном суде
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11 августа 2018, 10:19
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«Куда прешь?» На Московском «Калина» выехала на «встречку» и была жестко протаранена «жуком»
Жесткое ДТП случилось сегодня, 11 августа, примерно в16:30 напротив офисного центра «Скала». «Калина» решила проехать через 3 полосы Московского шоссе, объехав «препятствие» по встречке. Как видно по записи, автомобилисту «помешал», подъезжающий к остановке автобус 2-го маршрута. Автобус перекрыл обзор, как …
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11 августа 2018, 05:50
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Хорошо полихачили: В Тольятти черная «Приора» на скорости в 100 км/ч влетела в столб
Вчера, 11 августа, около 6:20 утра на Автозаводском шоссе в Тольятти произошло жесткое ДТП. В районе местного торгового центра «Парк Хаус» «Лада Приора» на полной скорости врезалась в столб, пишут очевидцы в паблике "Тольятти".
Как утверждают очевидцы, водитель …
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11 августа 2018, 02:17
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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани
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10 августа 2018, 02:50