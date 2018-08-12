В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery … В субботу днем, 11 августа, в Самаре произошла авария и одна из машин опрокинулась. В районе дома № 5 по улице Медицинской столкнулись легковушки Renault и Chery, первая иномарка после удара перевернулась на бок. 65-летний водитель Renault попал в больницу