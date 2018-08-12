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Под Сызранью легковушка с детьми перевернулась на крышу
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12 августа 2018, 03:45
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В Самаре иномарка Renault опрокинулась после столкновения с Chery
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12 августа 2018, 10:35
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Пострадали мама и двое детей: иномарка опрокинулась после массового ДТП под Сызранью
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12 августа 2018, 09:58
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«Куда прешь?» На Московском «Калина» выехала на «встречку» и была жестко протаранена «жуком»
Жесткое ДТП случилось сегодня, 11 августа, примерно в16:30 напротив офисного центра «Скала». «Калина» решила проехать через 3 полосы Московского шоссе, объехав «препятствие» по встречке. Как видно по записи, автомобилисту «помешал», подъезжающий к остановке автобус 2-го маршрута. Автобус перекрыл обзор, как …
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11 августа 2018, 05:50