В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!



«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик … «Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA в ЖЖ-сообществе samara_ru . Это вид около входа на станцию метро "Российская".«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик