|
В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно
В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, …
|
5 сентября 2018, 11:17
|
В блогах: паспортно-визовый центр переехал
Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали …
|
5 сентября 2018, 05:48
|
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!
«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".
«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик …
|
5 сентября 2018, 05:39
|
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов
Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую …
|
5 сентября 2018, 05:23
|
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку
В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку. В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся …
|
5 сентября 2018, 04:55
|
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста
|
5 сентября 2018, 03:03
|
Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»
|
5 сентября 2018, 09:20
|
В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину
|
5 сентября 2018, 08:29
|
Шестерых человек убила жара в Испании
|
6 августа 2018, 09:30
|
Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
|
24 июля 2018, 10:14
|
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
|
19 июля 2018, 11:59
|
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
|
24 мая 2018, 11:58