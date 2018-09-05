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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города в музеях Самары можно побывать бесплатно

В День города, 9 сентября, постоянные экспозиции самарских музеев можно увидеть совершенно бесплатно. Как сообщили в городском департаменте культуры, в акции участвуют 10 музеев: Детская картинная галерея, «Самара Космическая», Музей истории города Самары имени М.Д.Челышова, Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького, 
5 сентября 2018, 11:17
В блогах: паспортно-визовый центр переехал

В блогах: паспортно-визовый центр переехал

Пользователь "Фейсбука" Оксана Проничева сообщает важную информацию: «Уважаемые френды, хочу вам сказать и знакомым своим передайте. На Осипенко, 3, в Самаре работал визовый центр, где люди делали загранпаспорта. Так вот, он переехал, в помещении идет ремонт. Куда они уехали 
5 сентября 2018, 05:48
В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

В блогах: опять не по уму, зато по ГОСТу!

«Опять не по уму, зато по ГОСТу!» - возмущается блогер DIV_SAMARA <https://div-samara.livejournal.com/> в ЖЖ-сообществе samara_ru <https://samara-ru.livejournal.com/>. Это вид около входа на станцию метро "Российская".

«По ГОСТу между "зеброй" и дорожным знаком должно быть не более 1 метра. Подрядчик 
5 сентября 2018, 05:39
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске подросток на байке врезался в легковушку

В Новокуйбышевске во вторник днем подросток влетел в легковушку.  В 14:25 16-летний водитель китайского мотоцикла Jianshe ехал по улице Белинского в направлении Миронова. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц Кутузова и Белинского байкер не уступил дорогу, и его мотоцикл столкнулся 
5 сентября 2018, 04:55
На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

На рынке «Норд» в Самаре водитель Mitsubishi сбил 13-летнего велосипедиста

Накануне, 4 сентября, в областной столице произошла авария с участием велосипедиста. В 15:25 59-летний мужчина ехал на иномарке Mitsubishi по рынку «Норд» со стороны Заводского шоссе в направлении Рыльской. По пути автомобилист сбил велосипедиста. 13-летний мальчик получил травмы и угодил 
5 сентября 2018, 03:03
Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

Крупное ДТП на трассе М-5: в Сызрани «Ларгус» протаранил «семерку»

В среду, 5 сентября, произошла крупная автоавария на 882 километре трассы М-5 «Урал». В районе «демидовского» перекрестка столкнулись легковушки ВАЗ-2107 и «Лада Ларгус». Обе машины ехали в сторону Москвы.

По предварительным данным,  водитель «семерки»  захотел развернуться, но  не пропустил  
5 сентября 2018, 09:20
В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

В Самаре у «Рено» отлетело колесо и врезалось в другую машину

Во вторник днем, 4 сентября, нестандартная автоавария произошла на пересечении улиц Киевской и Тухачевского в областной столице. Во время движения у иномарки «Рено» открутилось левое переднее колесо. По инерции оно покатилось вперед и повредило иномарку «Хендай». Информации о пострадавших нет, 
5 сентября 2018, 08:29
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В среду, 18 июля, под Новокуйбышевском в районе поселка Гранный произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, девушка, которая находилась за рулем иномарки Mercedes ехала из Новокуйбышевска в Самару. Шел дождь, и в какой-то момент она не сумела справиться 
19 июля 2018, 11:59
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
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