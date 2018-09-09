Сегодня, 9 сентября, утром в Пестравском районе на трассе «Самара-Волгоград» произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, там перевернулся автомобиль KIA. По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки ехал из Саратова в Самару. На 104-м километре по неустановленной причине он потерял управление и съехал в левый кювет. Здесь машина перевернулась. В результате ДТП на месте погибли два пассажира легкового автомобиля. Кроме того, водитель и еще один пассажир были госпитализированы в больницу.
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