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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе
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13 сентября 2018, 03:25
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В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 03:19
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В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев
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13 сентября 2018, 02:35
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Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
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13 сентября 2018, 02:08
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В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ
Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь - в деле фигурирует компания «Топ-строй», бенефициаром которой является …
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13 сентября 2018, 01:45
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В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину
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13 сентября 2018, 10:18
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В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 09:09
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В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»
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12 сентября 2018, 09:47
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В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота
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12 сентября 2018, 02:30