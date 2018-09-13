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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

33 пожарных тушили крышу в Куйбышевском районе

В среду вечером, 12 сентября, на тушение возгорания в частном доме в Куйбышевском районе Самары выезжали 33 пожарных. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 18:20. Оказалось, что  в переулке Заливном загорелись крыша и второй этаж здания. Площадь возгорания 
13 сентября 2018, 03:25
В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 11-летнего мальчика

В Самарской области разыскивают 11-летнего Артема Журавлева. 28 августа примерно в 18:00 он ушел из образовательного учреждения на улице Школьной в Чапаевске и до сих неизвестно, где он находится.
 
Полицейские опросили свидетелей, составили и разослали ориентировку на ребенка с его фотографией 
13 сентября 2018, 03:19
В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области отца будут судить за гибель 2-летнего мальчика и двух младенцев

В Самарской области завершено расследование громкого дела в отношении 26-летнего мужчины. Ранее этот человек неоднократно представал перед судом. Сейчас его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Напомним, что 14 
13 сентября 2018, 02:35
Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Вратарь Гиорги Лория тепло попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

«Крылья Советов» покидает голкипер, игрок сборной Грузии Гиорги Лория. Он играл за самарскую команду с 2015 года и очень душевно попрощался с болельщиками и Самарой.

- Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать 
13 сентября 2018, 02:08
В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь -  в деле фигурирует  компания «Топ-строй», бенефициаром которой является 
13 сентября 2018, 01:45
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В среду, 12 сентября, на 12 километре трассы «Урал - Демидовка» в Самарской области произошла смертельная авария. Около 21:20 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на обочину,  где сбил девятилетнего ребенка. Мальчик шел по краю проезжей части вместе  со своей 
13 сентября 2018, 09:09
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

В Италии суеверная монахиня попала в аварию, спасаясь от черного кота

«Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет». После истории, которая недавно произошла в Италии, в эти слова начинаешь верить буквально.

Местная монахиня ехала по дороге на своем автомобиле. В какой-то момент она заметила черного кота. Чтобы избежать встречи 
12 сентября 2018, 02:30
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