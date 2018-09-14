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В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы
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14 сентября 2018, 01:35
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В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
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14 сентября 2018, 11:37
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В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса
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14 сентября 2018, 11:16
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В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%
В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.
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14 сентября 2018, 10:48
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В Самарской области пьяный водитель «Приоры» устроил массовое ДТП: погиб пассажир
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13 сентября 2018, 12:42
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В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину
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13 сентября 2018, 10:18
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В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 09:09
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В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»
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12 сентября 2018, 09:47
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Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП
Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, …
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3 сентября 2018, 08:28
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На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
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8 августа 2018, 11:33
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Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик
В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали …
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6 августа 2018, 08:57