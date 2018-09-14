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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В нападении на предпринимателя, зарезавшего грабителей, участвовали самарцы

В громкой криминальной истории, прогремевшей на всю России, «выступили» жители Самарской области. Уже несколько дней в соцсетях вовсю обсуждают случай, когда в Бугульме на человека напали двое злоумышленников, а он смог освободиться и нанести им множество ударов ножом. Следователи завели 
14 сентября 2018, 01:35
В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

В школьной столовой в Тольятти работал повар с уголовным прошлым

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила школы и выяснилось, что в одном из образовательных учреждений работал повар, имевший судимость. Ранее женщина была осуждена по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
14 сентября 2018, 11:37
В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В Самаре водитель KIA сбил 6-летнюю девочку на Карла Маркса

В четверг, 13  сентября, в 17:40 по проспекту Карла Маркса в направлении улицы Алма-Атинской ехала иномарка. За рулем KIA находился 63-летний мужчина. В какой-то момент автомобилист сбил шестилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте в компании своей мамы.
14 сентября 2018, 11:16
В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В Самаре ремонт Красноглинского шоссе закончен на 98%

В областной столице на финальной стадии находится ремонт Красноглинского шоссе, которое приводят в порядок по программе «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть расширили до четырех полос, появились новые тротуары, там заменили и поставили новые остановочные павильоны, нанесли разметку.

- В 
14 сентября 2018, 10:48
В Самарской области пьяный водитель «Приоры» устроил массовое ДТП: погиб пассажир

В Самарской области пьяный водитель «Приоры» устроил массовое ДТП: погиб пассажир

В четверг, 13 сентября, в 4 часа утра на трассе Самара - Большая Черниговка произошла крупная авария. Пьяный 54-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиси Паджеро Спорт», а затем в автомобиль «Хендай Элантра». От удара 
13 сентября 2018, 12:42
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В среду, 12 сентября, на 12 километре трассы «Урал - Демидовка» в Самарской области произошла смертельная авария. Около 21:20 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на обочину,  где сбил девятилетнего ребенка. Мальчик шел по краю проезжей части вместе  со своей 
13 сентября 2018, 09:09
В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре 69-летний пенсионер на «Ниве» сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 12 сентября, в Промышленном районе Самары водитель «Нивы» сбил двух пешеходов. Это случилось в 16:20 на пешеходном переходе на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. 69-летний водитель наехал на двух девушек 31 и 17 лет. Они получили травмы и 
12 сентября 2018, 09:47
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

Госпитализированы двое: под Тольятти кроссовер Toyota RAV 4 «влетел» в грузовик

В воскресенье вечером, 5 августа, неподалеку от Зеленовки произошла авария. На 982 километре Toyota RAV 4 догнала впереди идущий «Рено Магнум» с полуприцепом. По информации Ставропольской Госавтоинспекции, 25-летний водитель кроссовера не сумел удержаться на безопасной дистанции. В результате аварии пострадали 
6 августа 2018, 08:57
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