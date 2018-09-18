|
В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
|
18 сентября 2018, 12:38
|
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
|
18 сентября 2018, 12:17
|
Три человека пострадали в аварии с тремя машинами под Сызранью
|
18 сентября 2018, 11:58
|
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
|
18 сентября 2018, 11:27
|
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
|
18 сентября 2018, 11:03
|
В Самаре пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с иномаркой
|
17 сентября 2018, 02:35
|
Иномарка снесла столб в Самарской области, пострадали трое
Крупная авария произошла 15 сентября в селе Малая Рязань Ставропольского района. Как сообщает паблик «ДТП 163 Самара», водитель автомобиля «Форд» ехал по улице Большой в селе Малая Рязань. Возле одного из дом он влетел в опору ЛЭП. От удара …
|
17 сентября 2018, 12:41
|
В Самаре «Калина» перевернулась на Волжском шоссе: есть пострадавшие
|
17 сентября 2018, 10:58