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В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер
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19 сентября 2018, 03:31
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В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку
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19 сентября 2018, 02:37
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В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей
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19 сентября 2018, 01:38
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В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира
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19 сентября 2018, 12:46
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В Самаре хотят расширить проспект Кирова
Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки, поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что проектирование участка …
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13 сентября 2018, 11:54
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В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
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16 августа 2018, 10:49
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35