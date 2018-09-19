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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре за падение 17-летнего подростка в лифтовую шахту ответит инженер

В Самаре будут судить инженера по охране труда одного из ООО. Специалиста обвиняют в нарушении правил безопасности во время строительных работ, повлекших за собой гибель человека. 

По версии следствия, 27 ноября прошлого года 17-летний подросток находился на стройплощадке на 
19 сентября 2018, 03:31
В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

В Самарской области грузовик протаранил стоящую легковушку

Рано утром во вторник, 18 сентября, произошла авария в Красноярском районе. 34-летний водитель грузовика МАН ехал со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» в направлении автодороги «Самара - Бугуруслан» по Обводной Самары. В 09:20 шофер врезался в стоящий автомобиль «Рено», за 
19 сентября 2018, 02:37
В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

В Самарской области с должников по налогам взыскали 1,5 млрд рублей

За 8 месяцев этого года судебные приставы в нашем регионе взыскали с должников по налоговым платежам почти 1,5 млрд рублей. Арестована собственность неплательщиков на сумму 71 млн рублей. По данным УФССП России по Самарской области, в бюджеты  всех уровней перечислили штрафы, 
19 сентября 2018, 01:38
В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

В Самаре директор вагона-ресторана украла 90 тысяч рублей с карты пассажира

Суд Железнодорожного района областной столицы рассмотрел дело в отношении директора вагона-ресторана пассажирского поезда «Нижневартовск - Пенза». По материалам дела, женщина втерлась в доверие к пьяному пассажиру и взяла у него банковскую карту и пин-код.  Она уверяла «приятеля», что на одной 
19 сентября 2018, 12:46
В Самаре хотят расширить проспект Кирова

В Самаре хотят расширить проспект Кирова

Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки,  поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что   проектирование участка 
13 сентября 2018, 11:54
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной

До 31 августа в Самаре перекроют движение на перекрестке улиц Вольской и Ново-Вокзальной. Там будут ремонтировать теплотрассу диаметром 500 миллиметров, а троллейбус № 15 и пять автобусных маршрутов пустят в объезд.

С утра 16 и до вечера 23  августа 
16 августа 2018, 10:49
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий

Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан. 
 
В частности, чиновники побывали в автобусах № 1,50 и 51 14 августа. Замечания жителей Красноглинского района касаются расписания и 
14 августа 2018, 05:35
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