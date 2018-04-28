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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел 

28 апреля 2018, 02:48
На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

ДТП произошло сегодня, 28 апреля, около 6 утра на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской.
 
По информации ГУ МВД по Самарской области, мужчина за рулем УАЗа ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Георгия Димитрова в сторону 18 км. 
28 апреля 2018, 02:24
Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

Легковушка перевернулась после столкновения с иномаркой в Тольятти

26 апреля в Тольятти произошло ДТП. 57-летний мужчина на автомобиле «Лада» ехал  по Приморскому бульвару, со стороны проспекта Степана Разина, в направлении улицы Юбилейной. Шофер не выбрал безопасный боковой интервал и задел «Chevrolet», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии 

27 апреля 2018, 02:31
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти

В Тольятти в четверг, 26 января,  в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший 
27 апреля 2018, 11:03
СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

СК проводит проверку по факту гибели упавшего с 12 этажа жителя Самары

В Самаре в четверг, 19 апреля, на улице Ново-Садовой в районе пересечения c проспектом Масленникова произошла трагедия. По предварительным данным, из окна квартиры на 12-м этаже многоквартирного дома упал 46-летний мужчина. Он рухнул на припаркованный у здания автомобиль и погиб. 

19 апреля 2018, 03:01
Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

В Самарской области в результате ДТП в Красноармейском районе погиб водитель «десятки». В воскресенье, 15 апреля, около 14 часов автомобиль слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло на дороге Кочетковский - Новая Вязовка. Машина «ВАЗ 21102» ехала со стороны деревни 

16 апреля 2018, 03:11
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