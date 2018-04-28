Водитель «Шевроле» вез ребенка и устроил массовое ДТП в Тольятти В Тольятти в четверг, 26 января, в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший … В Тольятти в четверг, 26 января, в 16:50 на улице Ботанической произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть машин. 38-летний мужчина на автомобиле Chevrolet, ехавший