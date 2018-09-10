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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самарском театре оперы и балета представят новое «Лебединое озеро»

В Самарском театре оперы и балета представят новое «Лебединое озеро»

15 и 16 сентября в 18:30 в Самарском театре оперы и балета покажут новое «Лебединое озеро». Это новая хореографическая редакция легендарного балета на музыку Петра Чайковского. Напомним, что первая версия балета, поставленная в московском Большом театре в 1877 году Вацлавом 
10 сентября 2018, 12:49
23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

23 сентября в Самаре откроется Софийский собор у Ладьи

Совсем скоро в областной столице открывается храм на набережной у монумента Ладья. 23 сентября в 09:00 в Софийском соборе пройдет первое богослужение. Литургию возглавит митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. После службы у памятника князю Владимиру состоится концерт духовной музыки. Напомним, 
10 сентября 2018, 11:57
Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

Александр Хинштейн снова стал депутатом Госдумы от Самарской области

По предварительным итогам голосования после обработки 100% бюллетеней по выборам депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 158 побеждает Александр Хинштейн. Явка по избирательному округу составила 44,5%. Голоса 56,98% избирателей набрал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, отрыв от следующего кандидата 
10 сентября 2018, 11:03
В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

В конце октября из Самары в Москву снова начнут летать самолеты «Уральских авиалиний»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейсы Самара - Москва - Самара. Планируется, что полеты в этом направлении начнутся с 29 октября, билеты уже можно приобрести в кассах. По информации пресс-службы авиакомпании, рейсы из Самары будут выполняться по понедельникам в 07:00, а 
10 сентября 2018, 10:39
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
В Самарской области «товарняк» снес Opel

В Самарской области «товарняк» снес Opel

В четверг, 9 августа, в Самарской области произошло столкновение легковушки и поезда. О нем стало известно в 02:11. Авария случилась на неохраняемом нерегулируемом переезде на 1300-м километре Куйбышевской железной дороги. Там столкнулись грузовой поезд № 1146 и иномарка Opel Insignia.
9 августа 2018, 09:07
Поездного вора поймали в Сызрани

Поездного вора поймали в Сызрани

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах 
26 июля 2018, 10:43
Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Прямой поезд начал курсировать в Абзахию из Самары

Летом, в традиционный сезон отпусков из Самары в Абхазию начал курсировать прямой поезд.

Состав Самара — Пенза - Сухум отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 и прибывает в 

10 июля 2018, 11:21
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