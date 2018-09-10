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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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В Самаре до среды будет тепло и сухо

В Самаре до среды будет тепло и сухо

Погода в начале новой рабочей недели продолжит радовать самарцев. На понедельник, 10 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется до + 19-24 градусов, будет переменная облачность и местами прольется кратковременный дождь. Зато в последующие два дня осадки не ожидаются,
10 сентября 2018, 08:00
Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Последние данные по губернаторским выборам в Самарской области: Дмитрий Азаров набирает более 73% голосов

Всю ночь на понедельник, 10 сентября, продолжалась работа по подсчетам голосов на выборах, которые прошли в Самарской области. По состоянию на 04:43 итоги голосования выглядят следующим образом:

Дмитрий Азаров («Единая Россия») - 73,38%;

Алексей Лескин (КПРФ) - 9,78%;

Александр Степанов (ЛДПР) - 5,62%;

Виталий 

10 сентября 2018, 06:39
«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Выборы в Самарской области завершились

Выборы в Самарской области завершились

В Самарской области закрылись избирательные участки. Сейчас идет подсчет голосов. Явка на 18.00 по выборам губернатора составила 40%, по довыборам в Госдуму - 37%. Атмосфера на участках в течение дня была оживленной.

«Обстановка у нас очень бурная, людей приходит 
9 сентября 2018, 09:36
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если 
9 сентября 2018, 02:38
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