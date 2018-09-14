14 сентября 1902 года родился знаменитый авиаконструктор Николай Ильич Камов. Конструкторское бюро, в котором он трудился, и сейчас носящее его имя, прославилось благодаря созданию целого ряда винтокрылых машин, получивших мировую известность. Ко дню рождения Николая Камова мы решили рассказать о нескольких легендарных, построенных им самим и его сподвижниками.Ка-15
Первый настоящий успех ОКБ Камова связывают с вертолетом Ка-15. Он, как и другие машины с аббревиатурой «Ка», выполнен на основе соосного расположения винтов. При такой компоновке вертолет получает два основных винта, вращающихся в противоположных направления. Хвостовой ротор не используется. Николай Камов предпочитал подобную схему из-за того, что она обеспечивает вертолетам высокую маневренность и компактные габариты.
Ка-15 разрабатывался для нужд военно-морского флота в начале 50-х годов прошлого века. Он предназначался для разведки и борьбы с подлодками противника. Однако из-за сравнительно небольшой грузоподъемности (280 килограммов) против субмарин Ка-15 могли использоваться только в составе групп. Первая машина несла противолодочные буи, вторая – аппаратуру управления, в третья – глубинные бомбы.
Всего было выпущено 354 таких вертолета. На флоте они использовались до 1963 года и до 70-х годов в ДОСААФ в качестве учебных машин.Ка-25
Ка-25 считается первым отечественным боевым вертолетом. До 1969, когда был создан ударный Ми-24, он оставался единственным в своем статусе. Вертолет предназначался для размещения на палубах кораблей и борьбы с атомными субмаринами противника. Благодаря грузоподъемности в 1100 килограммов, машина могла нести на борту до 8 глубинных бомб или одну противолодочную торпеду. Ка-25 стал первым в мире вертолетом, который получил радиолокационную станцию кругового обзора, что заметного облегчало ориентирование при полетах над водой. Машины прослужили почти 30 лет. Их сняли с вооружения только в 1991 году. Всего их выпустили 460 штук.Ка-27
Вертолет по своей сути стал логическим продолжением Ка-25. Первый полет он совершил в 1973 году, однако на боевое дежурство заступил только в 1981, так как создателям потребовалось длительное время для доводки. Для борьбы с субмаринами он может использовать целый ассортимент вооружений. Среди них: крылатые ракеты, торпеды и бомбы.
Ка-27 до сих пор находится на вооружении. Он является единственным противолодочным вертолетом. В строю находится более 80 таких машин.
Примечательно, что из-за удачной конструкции Ка-27 стал базой для создания других моделей вертолетов. Об одной из них расскажем ниже.Ка-29
Транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для высадки с кораблей подразделений морской пехоты и ее огневой поддержки на поле боя. В транспортном исполнении машина способна взять до 16 вооруженных десантников или 10 раненых бойцов. Также на Ка-29 возможно перевозить до 4 тонн груза.
В качестве основного оружия на вертолете установлен четырехствольный пулемет калибром 7,62 миллиметра. Также машину можно дооснастить другим вооружением. В зависимости от поставленной задачи Ка-29 можно доукомплектовать пушками, бомбами, управляемым противотанковым оружием и комплексами неуправляемых ракет.
Машину начали эксплуатировать в 1987 году, и она до сих пор состоит на вооружении.Ка-50
Этот вертолет не нуждается в долгом представлении. Кто не слышал про грозную «Черную акулу»? Про нее даже сняли одноименный художественный фильм. Во многом именно ему машина и обязана своей известностью.
Ка-50 создавался как ударный вертолет для уничтожения живой силы и бронетехники противника на поле боя. При разработке «Черной акулы» конструкторы пошли на эксперимент, сделав его одноместным, хотя считалось, что экипаж должен состоять не менее чем из двоих человек. Один должен пилотировать, а другой работать с вооружением. Многие сомневались, что единственный пилот успешно справится со всеми задачами. Предполагалось, что в бою он не будет заниматься поиском целей, а получать всю информацию с вертолета-разведчика. Для более эффективной работы Ка-50 получил мощную электронную систему навигации и наведения.
Вертолет отличается отменной маневренностью. Благодаря соосному расположению винтов, он способен двигаться не только вперед, но также назад и вбок.
Одним из революционных нововведений стала система спасения пилота. В экстренной ситуации она отстреливает лопасти винтов и катапультирует кресло.
Номенклатура вооружения, которое может быть установлено на «Черную акулу», зависит от текущих боевых задач. Автоматическая пушка, управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы делают из вертолета крайне грозного противника.
К сожалению, вертолет не пошел в широкую серию. Было выпущено только 17 экземпляров. Военные сделали ставку на машину, ставшую развитием идей, заложенных в Ка-50. Речь, конечно же, идет о Ка-52, также известном как «Аллигатор».Ка-52 «Аллигатор»
В этой машине конструкторы решили вернуть второго члена экипажа. Разделение труда помогает не только на производстве, но и в бою. Кроме того, в отличие от предшественника «Аллигатор» «научился» полноценно летать в любую погоду и даже в темное время суток, для чего «акула» не предназначалась.
Также на Ка-52 серьезно улучшили электронную начинку. Вместо указателей в кабине экипажа установили жидкокристаллические дисплеи. Одной из главных «электронных изюминок» стала новая радиолокационная станция, способная вести одновременное сопровождение 20 целей
Боевой разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» предназначен для борьбы с танками, бронированной и небронированной техникой противника, его живой силой, а также вертолетами противника на переднем крае противостояния и в тактической глубине.