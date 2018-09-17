В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую … С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и