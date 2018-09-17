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В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора
В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, …
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17 сентября 2018, 08:05
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Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин
В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке …
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17 сентября 2018, 07:57
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Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника
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17 сентября 2018, 05:34
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В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу
20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».
Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель …
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17 сентября 2018, 05:14
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей
Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов …
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14 сентября 2018, 05:41
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Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной
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14 сентября 2018, 10:22
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В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон
В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из …
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12 сентября 2018, 11:14
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В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов
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12 сентября 2018, 10:44
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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу
Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема …
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1 августа 2018, 07:53
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Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре
Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет …
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2 июля 2018, 12:33