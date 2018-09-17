8
40
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В блогах: в Самарской области сделали дорогу из мусора

В Самарской области в поселке Семеновка сделали дорогу из мусора. Шокирующую новость опубликовали в паблике "Совсем Другие Новости" соцсети "ВКонтакте". Для местных многодетных семей администрация проложила три километра дороги из всего, чем богат мусорный полигон. Пригодилось все: доски, камни, 
17 сентября 2018, 08:05
Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

Сенатором от Самарской области стал экс-посол Фарит Мухаметшин

В понедельник, 17 сентября, Дмитрий Азаров назначил сенатором от Самарской области бывшего Чрезвычайного и полномочного посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина. Подписанный  губернатором документ о его назначении будет направлен в Совет Федерации, пишет «Самарское обозрение». Кроме дипломата в списке 
17 сентября 2018, 07:57
Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

Участники экомарафона «Самарская Лука» увидят самые красивые уголки заповедника

В последнее воскресенье сентября, 30 числа, в Жигулевске стартует 27-й экологический марафон «Самарская Лука». Начало в 10:00. Участники пробега смогут побывать в самых живописных местах национального парка и увидеть Жигулевские горы. 30 сентября с 11:00 до 16:30 будет перекрыто движение 
17 сентября 2018, 05:34
В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

В Самаре писатель Андрей Олех представит свою новую книгу

20 сентября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет презентация нового романа самарского писателя Андрея Олеха «Обмен и продажа». Она начнется в 18:00 в галерее «Новое пространство».

Книга вышла в конце сентября, она является завершающей частью «Безымянской трилогии». Читатель 
17 сентября 2018, 05:14
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Видео: отморозок порезал в магазине двух женщин из-за двух тысяч рублей

Полицейские Волжского раскрыли зверское преступление, которое произошло в Самаре 7 сентября. Примерно в 21:30 неизвестный мужчина в маске зашел в магазин, расположенный на 18-м километре Московского шоссе. Достав нож, он потребовал отдать ему выручку. После этого злоумышленник нанес несколько ударов 
14 сентября 2018, 05:41
Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Видео: в Самаре пламя уничтожило двухэтажный дом на Нагорной

Около часа ночи в пятницу, 14 сентября, в Самаре загорелся двухэтажный дом на пересечении улиц Советской и Нагорной, в районе трамвайной линии. На месте событий работали 55 пожарных, которые использовали 12 единиц техники. Пламя распространилось на площадь в 300 квадратных 
14 сентября 2018, 10:22
В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон

В Самаре на крыше офисного здания взорвался газовый баллон

В среду, 12 сентября, очевидцы сообщили о сильном взрыве на крыше двухэтажного офисного здания на улице Советской Армии. По словам местных жителей, в 15:23 взорвался газовый баллон на  крыше и вылетел на парковку, где стояли два автомобиля. Один из 
12 сентября 2018, 11:14
В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре в суд передали дело о гибели сына президента областной Палаты адвокатов

В Самаре перед судом предстанет водитель гидроцикла, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По  версии следствия, вечером 22 июля мужчина ехал по протоке рек Волга-Воложка напротив 8 Просеки вместе с 
12 сентября 2018, 10:44
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема 
1 августа 2018, 07:53
Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет 
2 июля 2018, 12:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх